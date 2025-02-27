США очікують отримати $20 мільярдів доходу від угоди з Україною щодо рідкісноземельних металів

Радник Білого дому з економічних питань Кевін Гассет заявив, що США розраховують отримати $20 мільярдів доходу в межах угоди щодо рідкоземельних металів та мінералів.

Про це повідомила офіційна кореспондентка Білого дому Келлі Мейєр.

"Гассет сказав, що дохід, який США сподіваються отримати від цієї угоди з рідкоземельними металами та мінералами, становить 20 мільярдів доларів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що згідно з домовленістю, частина доходів від видобутку українських мінеральних ресурсів надходитиме у спеціальний фонд, який спільно контролюватимуть президент Володимир Зеленський та уряд США.

Відомо, що офіційне підписання угоди заплановане на завтра.

Подробиці угоди та механізм розподілу коштів поки що не розголошуються.

Що наразі відомо про угоду

26 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що угода між США та Україною про корисні копалини та рідкісноземельні метали вже опрацьована. Вона являє собою попередній договір, який встановить умови інвестицій між країнами. Водночас Київ та Вашингтон спільно керуватимуть фондом.

У документі є 6 головних положень:

Україна та США створюють спільний Інвестиційний фонд відбудови, який буде під спільним управлінням урядів обох країн.

Українські надра та ресурси залишаються у власності України — вони не передаються ні США, ні іншим сторонам.

Україна зобов’язується спрямовувати до Фонду 50% майбутніх доходів від використання своїх природних ресурсів.

США робитимуть внески у вигляді фінансів, інструментів інвестування та інших активів, критично важливих для відновлення країни.

Кошти Фонду будуть використовуватися виключно для відбудови України, фактично створюючи фонд для майбутніх поколінь.

Угода узгоджена з євроінтеграційними зобов’язаннями України та не суперечить її курсу на вступ до ЄС.

Також додамо, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та США погодили рамкову угоду про корисні копалини та запевнив, що вона не передбачає жодних боргів для Києва.

А 28 лютого Зеленський планує вирушити до США, де у Вашингтоні зустрінеться з очільником Білого дому Дональдом Трампом.