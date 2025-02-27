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США ожидают получить $20 миллиардов дохода от соглашения с Украиной по редкоземельным металлам

США ожидают получить $20 миллиардов дохода от соглашения с Украиной по редкоземельным металлам
Иллюстрация: depositphotos

Советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Гассет заявил, что США рассчитывают получить $20 миллиардов дохода в рамках соглашения по редкоземельным металлам и минералам.

Об этом сообщила официальная корреспондентка Белого дома Келли Мейер.

"Гассет сказал, что доход, который США надеются получить от этого соглашения с редкоземельными металлами и минералами, составляет 20 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

Сообщается, что согласно договоренности часть доходов от добычи украинских минеральных ресурсов будет поступать в специальный фонд, который будут совместно контролировать президент Владимир Зеленский и правительство США.

Известно, что официальное заключение соглашения запланировано на завтра.

Подробности соглашения и механизм распределения средств пока не разглашаются.

Что известно о соглашении

26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых и редкоземельных металлах уже проработано. Он представляет собой предварительный договор, который установит условия инвестиций между странами. В то же время Киев и Вашингтон будут совместно управлять фондом.

В документе есть 6 главных положений:

  • Украина и США создают общий Инвестиционный фонд восстановления, который будет находиться под совместным управлением правительств обеих стран.
  • Украинские недра и ресурсы остаются в собственности Украины — они не передаются ни США, ни другим сторонам.
  • Украина обязуется направлять в Фонд 50% будущих доходов для использования своих природных ресурсов.
  • США будут вносить вклады в виде финансов, инструментов инвестирования и других активов, критически важных для восстановления страны.
  • Средства Фонда будут использоваться исключительно для восстановления Украины, фактически создавая фонд для будущих поколений.
  • Соглашение согласовано с евроинтеграционными обязательствами Украины и не противоречит его курсу на вступление в ЕС.

Также добавим, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что   Украина и США согласовали рамочное соглашение о полезных ископаемых и заверили, что оно не предусматривает никаких долгов для Киева.

А 28 февраля   Зеленский планирует отправиться в США, где в Вашингтоне встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Автор:
Татьяна Гойденко