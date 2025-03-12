Мистецтво дипломатії: у МЗС розповіли, як проходили переговори України і США у Саудівській Аравії

Українська делегація та насамперед президент України Володимир Зеленський, який в дистанційному режимі скеровував її дії, продемонстрували на переговорах у Джидді мистецтво дипломатії та вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети.

Про це написав речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, зазначивши, що всі подробиці можна буде розкрити лише за багато років, але кількома нюансами можна поділитися зараз.

По-перше, його вразила тривалість переговорів – понад вісім годин, практично без відпочинку.

"Про враження від такої тривалості можу сказати лише одне: історики недооцінюють роль людського виснаження в ухваленні історичних рішень. Саме в ці останні години ендшпілю, коли втома вже дається взнаки, раптом стає можливим вихід з глухого кута та навіть важкі компроміси", - заявив речник МЗС.

По-друге, Тихий назвав важливим нюансом "емоційне та інформаційне тло зустрічі", яке визначало межі простору для компромісів і впливало на переговорні позиції. Через те, що зустріч відбувалася під прицілом камер світових медіа та в умовах активного поширення інформації з анонімних джерел, "важливими були перебування ЗМІ на місці та професійна робота з ними".

По-третє, речник відзначив важливість особистої ролі переговорників: в українській делегації був представлений і дипломатичний, і військовий блок, усі "проявили себе максимально фахово, принципово та мудро". За його словами, на фінальних стадіях роботи над драфтом спільної заяви, яка тривала кілька годин, ключову роль відіграв Володимир Зеленський. За словами Тихого, президент спрямував дії делегації на захист низки принципових позицій.

"Немає кращої нагороди за такий шалений день, ніж уже сидячи в літаку, дізнатися коротке сухе підтвердження від наших дипломатів у Польщі про те, що всі процеси в Жешуві щойно було відновлено. Ну а також дивитися на те, як в російському інфопросторі "пожарки їздять і люди суєтяться". Бо побачили, що Україна щойно повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та змінила хід гри", - наголосив він.

Про переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, 11 березня в Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні. Сторони погодили тимчасове припинення вогню, відновлення безпекової допомоги та обговорили кроки до мирного процесу та економічного співробітництва.

Переговори у Джидді стали першою офіційною зустріччю представників України та США після суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі.

Під час першого раунду перемовин між Україною та США у Саудівській Аравії обговорювались пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі. Крім того, сторони також обговорювали угоду про рідкісноземельні копалини.