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Прекращение огня: когда запланированы переговоры между США и РФ
В воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии представители США и России проведут переговоры о деталях прекращения ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре в российско-украинской войне.
Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф в интервью Fox News.
"Дьявол скрывается в деталях. У нас есть команда, которая поедет в Саудовскую Аравию во главе с нашим советником по национальной безопасности Майком Волцом и государственным секретарем Марко Рубио, и я думаю, что мы должны выяснить эти детали", — подчеркнул Виткофф.
Он сообщил, что во время его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 13 марта круг вопросов был сужен, поэтому стороны будут обсуждать реальные, конкретные пути продвижения к прекращению огня.
"Я думаю, что оба этих аспекта теперь согласованы с россиянами. Я, конечно, надеюсь, что и украинцы согласятся. Конечно, нам придется проработать некоторые детали, но это начнется в воскресенье в Джидде. А после этого мы перейдем к полному прекращению огня", — сообщил спецпредставитель Трампа.
По его словам, договоренности о прекращении огня предполагают паузу в ударах по критической инфраструктуре, а не только по энергосистеме.
Комментируя телефонный разговор между Трампом и Путиным, Виткофф назвал его "объединением двух великих лидеров ради блага человечества".
Спецпредставитель президента США считает, что до полного прекращения огня "уже недалеко".
"До недавнего времени у нас не было консенсуса по этим двум аспектам: прекращение огня по энергетике и инфраструктуре и мораторию на обстрелы в Черном море. И сегодня мы добрались до этого. И я думаю, что оттуда до полного прекращения огня относительно недалеко", — сказал Виткофф.
Разговор Трампа и Путина: что известно
Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны согласились, что путь к миру начнется с прекращения обстрелов энергетики.
Кремль после переговоров сообщил, что Путин назвал остановку военной помощи Киеву ключевым условием мира.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров Трампа с Путиным, что глава Кремля фактически отверг предложение полного прекращения огня.