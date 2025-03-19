Украина не позволит, чтобы Запорожская АЭС работала на россиян — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным, что глава Кремля фактически отверг предложение полного прекращения огня.

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Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Прекращение обстрелов энергообъектов

Президент отреагировал на согласие России прекратить обстрелы энергетических объектов, подчеркнув, что если РФ продолжит атаковать эти объекты, то Украина будет отвечать на них.

Зеленский подчеркнул, что Украина поддержит любые шаги, которые ведут к уменьшению взаимных обстрелов.

"Если президент Трамп может дожать по поводу деталей не бить по энергетике и по морю, если такой первый шаг и других шагов пока нет — пусть расскажет тогда детали, как мы будем это делать. Я уверен, что американская и украинская сторона будет поддерживать любые шаги, ведущие к уменьшению ударов", — отметил президент.

РФ планирует наступать

По словам Зеленского, РФ хочет совершить несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях, чтобы давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы.

По данным главы государства, РФ будет все это попытаться делать в ближайшие месяцы.

"Поэтому нам нужна здесь сила Америки, принципиальность стоять на своем и давить на него", — добавил Зеленский.

Украина не салат и не компот, чтобы предлагать ее в "меню"

Зеленский прокомментировал заявление военного аналитика Майкла Кларка о том, что "Украина в меню" у Трампа и Путина.

"Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты", – заявил Зеленский, добавив, что продуктивные мирные переговоры невозможны без Украины.

Президент Украины также прокомментировал требование российского диктатора прекратить поставки оружия Украине.

"Кремль также настаивает на прекращении военной помощи от США, поскольку стремится максимально ослабить Украину. Путин пытается снизить численность ВСУ, поэтому требует остановить мобилизацию. Серьезные партнеры на это не пойдут. Они понимают, что этим ослабят украинскую сторону", — подчеркнул Зеленский.

ЗАЭС без Украины не будет работать

Президент убежден, что МАГАТЭ не позволит работу Запорожской АЭС вне украинской энергосистемы.

"Это наша станция, без нас она не будет работать. По данным нашей разведки, россияне очень хотят, чтобы она работала без нас. Они пытаются и вовлечь в это и МАГАТЭ. Но это серьезный международный институт и пока они нас не подводили", — заявил Зеленский.

Он рассказал, что ему ничего не известно о результатах обсуждения темы ЗАЭС между Трампом и Путиным.

"Станция наша, шесть блоков, для нас они важны. Опять же никто не даст, украинская сторона не даст им, чтобы эта станция на оккупированной части нашей земли работала на оккупантов. Это наша позиция", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп провел продолжавшийся около двух часов телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны согласились, что путь в мир начнется с прекращения обстрелов энергетики.