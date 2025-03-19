Трамп отрицает, что обсуждал с Путиным вопрос о прекращении помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал "добрым и продуктивным" свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом президент США написал на своей странице у Truth Social.

Работаем над завершением войны

Трамп заявил, что договорился с Путиным о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры "с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, наконец, над завершением этой ужасной войны между Россией и Украиной".

Глава Белого дома добавил, что было обсуждено много элементов мирного договора, а также отметил, что и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский "хотели бы, чтобы это закончилось".

"Этот процесс сейчас в полной силе, и мы, надеемся, ради человечества, сделаем эту работу ", – подчеркнул президент США.

Вопрос о прекращении помощи Украине

Трамп заявил в интервью Fox News, что вопрос военной помощи Украине не поднимался во время его телефонного разговора с Путиным.

СМИ утверждали, что Путин потребовал " немедленно прекратить помощь Украине " как условие для мирного соглашения. Но Трамп заметил, что такая тема вообще не поднималась.

"Я думаю, что у нас был отличный разговор. Он длился почти два часа. Мы говорили о многих вещах на пути к миру. И мы также говорили о других вещах. Но о помощи никогда не говорили", — подчеркнул Трамп.

Также глава Белого дома отметил, что США заинтересованы в российских природных ресурсах, хотя не уточнил, в каком контексте это обсуждалось.

"У них есть некоторые очень ценные для нас вещи, в том числе очень большие запасы редкоземельных ресурсов. У них много земли. А еще у них есть вещи, которые мы могли бы использовать, откровенно говоря, и которые могли бы использовать другие люди. Я думаю, что Россия хочет найти общий язык с Соединенными Штатами", — убежден Трамп.

Дружба с диктаторами

Президент США утверждает, что у него очень хорошие отношения с Путиным.

"Путин сказал мне: мой друг, я не хочу видеть тебя своим врагом — он сказал это очень решительно. Несмотря на все это, у меня были очень хорошие отношения с Путиным, очень хорошие отношения с президентом Китая Си, очень хорошие отношения с Ким Чен Ином в Северной Корее", — рассказал Трамп.

Но в то же время глава Белого дома подчеркнул, что в первую очередь он заботится об интересах США.

Разговор Трампа и Путина: что известно

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп провел продолжавшийся около двух часов телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны согласились, что путь к миру начнется с прекращения обстрелов энергетики.

Кремль после переговоров сообщил, что Путин назвал остановку военной помощи Киеву ключевым условием мира.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров Трампа с Путиным, что глава Кремля фактически отверг предложение полного прекращения огня.