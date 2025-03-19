- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Трамп отрицает, что обсуждал с Путиным вопрос о прекращении помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал "добрым и продуктивным" свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом президент США написал на своей странице у Truth Social.
Работаем над завершением войны
Трамп заявил, что договорился с Путиным о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры "с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, наконец, над завершением этой ужасной войны между Россией и Украиной".
Глава Белого дома добавил, что было обсуждено много элементов мирного договора, а также отметил, что и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский "хотели бы, чтобы это закончилось".
"Этот процесс сейчас в полной силе, и мы, надеемся, ради человечества, сделаем эту работу ", – подчеркнул президент США.
Вопрос о прекращении помощи Украине
Трамп заявил в интервью Fox News, что вопрос военной помощи Украине не поднимался во время его телефонного разговора с Путиным.
СМИ утверждали, что Путин потребовал " немедленно прекратить помощь Украине " как условие для мирного соглашения. Но Трамп заметил, что такая тема вообще не поднималась.
"Я думаю, что у нас был отличный разговор. Он длился почти два часа. Мы говорили о многих вещах на пути к миру. И мы также говорили о других вещах. Но о помощи никогда не говорили", — подчеркнул Трамп.
Также глава Белого дома отметил, что США заинтересованы в российских природных ресурсах, хотя не уточнил, в каком контексте это обсуждалось.
"У них есть некоторые очень ценные для нас вещи, в том числе очень большие запасы редкоземельных ресурсов. У них много земли. А еще у них есть вещи, которые мы могли бы использовать, откровенно говоря, и которые могли бы использовать другие люди. Я думаю, что Россия хочет найти общий язык с Соединенными Штатами", — убежден Трамп.
Дружба с диктаторами
Президент США утверждает, что у него очень хорошие отношения с Путиным.
"Путин сказал мне: мой друг, я не хочу видеть тебя своим врагом — он сказал это очень решительно. Несмотря на все это, у меня были очень хорошие отношения с Путиным, очень хорошие отношения с президентом Китая Си, очень хорошие отношения с Ким Чен Ином в Северной Корее", — рассказал Трамп.
Но в то же время глава Белого дома подчеркнул, что в первую очередь он заботится об интересах США.
Разговор Трампа и Путина: что известно
Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп провел продолжавшийся около двух часов телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны согласились, что путь к миру начнется с прекращения обстрелов энергетики.
Кремль после переговоров сообщил, что Путин назвал остановку военной помощи Киеву ключевым условием мира.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров Трампа с Путиным, что глава Кремля фактически отверг предложение полного прекращения огня.