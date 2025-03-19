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Трамп заперечує, що обговорював з Путіним питання припинення допомоги Україні
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав "доброю та продуктивно" свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це президент США написав на своїй сторінці у Truth Social.
Працюємо над завершенням війни
Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне припинення вогню на всіх об'єктах енергетики та інфраструктури "з розумінням того, що ми будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, врешті-решт, над завершенням цієї жахливої війни між Росією та Україною".
Очільник Білого дому додав, що було обговорено багато елементів мирного договору, а також наголосив, що і Путін, і президент України Володимир Зеленський "хотіли б, щоб це закінчилося".
"Цей процес зараз в повній силі, і ми, сподіваємося, заради людства, зробімо цю роботу", — наголосив президент США.
Питання припинення допомоги Україні
Трамп заявив в інтервʼю Fox News, що питання військової допомоги Україні не порушувалося під час його телефонної розмови з Путіним
ЗМІ стверджували, що Путін вимагав "негайно припинити допомогу Україні" як умову для мирної угоди. Але Трамп зауважив, що така тема взагалі не підіймалася.
"Я думаю, що у нас була чудова розмова. Вона тривала майже дві години. Ми говорили про багато речей на шляху до миру. І ми також говорили про інші речі. Але про допомогу ніколи не говорили", - підкреслив Трамп.
Також очільник Білого дому зазначив, що США зацікавлені у російських природних ресурсах, хоча не уточнив, у якому контексті це обговорювалося.
"У них є деякі дуже цінні для нас речі, в тому числі дуже великі запаси рідкісноземельних ресурсів. У них багато землі. А ще вони мають речі, які ми могли б використати, відверто кажучи, і які могли б використати інші люди. Я думаю, що Росія хоче порозумітися зі Сполученими Штатами", - переконаний Трамп.
Дружба з диктаторами
Президент США стверджує, що має дуже гарні відносини з Путіним.
"Путін сказав мені: мій друг, я не хочу бачити тебе своїм ворогом — він сказав це дуже рішуче. Незважаючи на все це, у мене були дуже хороші відносини з Путіним, дуже хороші відносини з президентом Китаю Сі, дуже хороші відносини з Кім Чен Ином у Північній Кореї", - розповів Трамп.
Але в той же час очільник Білого дому наголосив, що в першу чергу він дбає про інтереси США.
Розмова Трампа та Путіна: що відомо
Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала близько двох годин. Сторони погодилися, що шлях до миру розпочнеться з припинення обстрілів енергетики.
Кремль після переговорів повідомив, що Путін назвав зупинку військової допомоги Києву ключовою умовою миру.
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив після переговорів Трампа з Путіним, що очільник Кремля фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню.