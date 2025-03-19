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Припинення вогню: коли заплановані переговори між США та РФ
У неділю, 23 березня, у Саудівській Аравії представники США та Росії проведуть переговори щодо деталей припинення ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі у російсько-українській війні.
Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News.
"Диявол ховається в деталях. У нас є команда, яка поїде до Саудівської Аравії на чолі з нашим радником з національної безпеки Майком Волцом і державним секретарем Марко Рубіо, і я думаю, що ми повинні з'ясувати ці деталі", - наголосив Віткофф.
Він повідомив, що під час його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 13 березня коло питань було звужене, тому сторони обговорюватимуть реальні, конкретні шляхи просування до припинення вогню.
"Я думаю, що обидва ці аспекти тепер узгоджені з росіянами. Я, звичайно, сподіваюся, що й українці погодяться. Звичайно, нам доведеться опрацювати деякі деталі, але це почнеться в неділю в Джидді. А після цього ми перейдемо до повного припинення вогню", - повідомив спецпредставник Трампа.
За його словами, домовленості про припинення вогню передбачають паузу в ударах по критичній інфраструктурі, а не лише по енергосистемі.
Коментуючи телефонну розмову між Трампом і Путіним, Віткофф назвав її "об’єднанням двох великих лідерів заради блага людства".
Спецпредставник президента США вважає, що до повного припинення вогню "вже недалеко".
"До недавнього часу у нас не було консенсусу щодо цих двох аспектів: припинення вогню по енергетиці та інфраструктури та мораторію на обстріли в Чорному морі. І сьогодні ми дісталися цього. І я думаю, що звідти до повного припинення вогню відносно недалеко", - сказав Віткофф.
Розмова Трампа та Путіна: що відомо
Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала близько двох годин. Сторони погодилися, що шлях до миру розпочнеться з припинення обстрілів енергетики.
Кремль після переговорів повідомив, що Путін назвав зупинку військової допомоги Києву ключовою умовою миру.
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив після переговорів Трампа з Путіним, що очільник Кремля фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню.