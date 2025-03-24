В Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США: детали

В воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций. В частности, стороны обсудили сохранность объектов энергетики и инфраструктуры.

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Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, разговор был "конструктивным и содержательным". Команды обсудили "ключевые вопросы", в том числе в энергетической сфере.

"Задача президента Украины Владимира Зеленского — достижение достойного и длительного мира для нашего государства и людей, а значит — для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью", — подчеркнул министр.

Он добавил, что также рассматриваются предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры и прорабатываются сложные технические вопросы. В составе украинской делегации специалисты по энергетике и военные.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что делегация на воскресных переговорах работала "в абсолютно конструктивном ключе", подчеркнув, что "разговор достаточно полезен, а работа делегаций продолжается".

Встреча в Эр-Рияде

Как пишет Reuters, представители Украины и США обсуждали возможное частичное прекращение огня между Украиной и Россией.

Эта встреча состоялась за день до запланированных на понедельник, 24 марта, переговоров между американской и российской делегациями .

Однако украинские официальные лица подчеркнули, что считают эту встречу в Эр-Рияде чисто технической.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что обе стороны планируют уточнить модальности, нюансы возможных разных режимов прекращения огня, как их мониторить, как их контролировать.

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты обсуждают ряд мер по укреплению доверия, направленных на прекращение войны, в том числе по возвращению украинских детей, вывезенных в Россию.

Отвечая на вопрос о целях более широких переговоров, Уолц подчеркнул, что после того, как будет согласовано прекращение огня, "мы будем говорить о линии контроля, которая является фактической линией фронта".

"И это касается деталей механизмов верификации, миротворческой деятельности, замораживания линий там, где они есть. И потом, конечно, более широкий и постоянный мир", — сказал Уолц.

Прекращение огня

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны согласились, что путь в мир начнется с прекращения обстрелов энергетики.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров Трампа с Путиным, что глава Кремля фактически отверг предложение полного прекращения огня.

В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины 11 марта были сделаны значительные шаги к установление продолжительного мира в Украине.

Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России.