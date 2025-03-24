В Саудівській Аравії пройшли переговори делегацій України та США: деталі

У неділю, 23 березня, в Саудівській Аравії відбулася зустріч української та американської делегацій. Зокрема, сторони обговорили безпеку об’єктів енергетики та інфраструктури.

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Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, розмова була "конструктивною та змістовною". Команди обговорили "ключові питання", зокрема в енергетичній сфері.

"Завдання президента України Володимира Зеленського — досягнення достойного й тривалого миру для нашої держави і людей, а отже — для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю", — наголосив міністр.

Він додав, що також розглядаються пропозиції щодо безпеки об’єктів енергетики та інфраструктури та опрацьовуються складні технічні питання. У складі української делегації фахівці з енергетики та військові.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що делегація на недільних переговорах працювала "в абсолютно конструктивному ключі", підкресливши, що "розмова досить корисна, а робота делегацій триває".

Зустріч в Ер-Ріяді

Як пише Reutersв, представники України та США обговорювали можливе часткове припинення вогню між Україною та Росією.

Ця зустріч відбулася за день до запланованих на понеділок, 24 березня, переговорів між американською та російською делегаціями.

Проте, українські офіційні особи підкреслили, що вважають цю зустріч в Ер-Ріяді суто технічною.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що обидві сторони планують уточнити модальності, нюанси можливих різних режимів припинення вогню, як їх моніторити, як їх контролювати.

Радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолц заявив у неділю, що Сполучені Штати обговорюють низку заходів зміцнення довіри, спрямованих на припинення війни, в тому числі щодо повернення українських дітей, вивезених до Росії.

Відповідаючи на запитання про цілі ширших переговорів, Уолц наголосив, що після того, як буде узгоджено припинення вогню, "ми будемо говорити про лінію контролю, яка є фактичною лінією фронту".

"І це стосується деталей механізмів верифікації, миротворчої діяльності, заморожування ліній там, де вони є. І потім, звичайно, ширший і постійний мир", — сказав Уолц.

Припинення вогню

Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони погодилися, що шлях до миру розпочнеться з припинення обстрілів енергетики.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив після переговорів Трампа з Путіним, що очільник Кремля фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню.

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України 11 березня були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.

Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії.