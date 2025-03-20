Зеленский прокомментировал заявление США об управлении украинскими АЭС и вопросе возвращения оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против завершения войны по линии столкновения, потому что "это будет Берлин – никто не вернется и в половину городов". Пока нет никаких договоренностей о передаче Запорожской атомной электростанции под контроль Украины.

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Об этом Зеленский заявил во время онлайн-брифинга с журналистами.

Вопросы территорий и прекращение войны

"Я честно сказал президенту Дональду Трампу: "Хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множество таких городов?" Я думаю, мы друг друга поняли, что это не вариант. Берлинская стена – это не вариант, и потому мы будем пробовать менять этот вопрос", — заметил Зеленский.

Он подчеркнул, что "юридически мы не признаем никакие территории", а Трамп не будет настаивать на этом.

"Вопрос территории будет самым сложным. Как это чувствую, мы это понимаем и это будет для нас, для всех вызов. Мы будем защищать максимально Украину в этих вопросах. Но нам будет очень непросто", — подчеркнул Зеленский.

Также он не дал конкретного ответа на вопрос о вероятности полного прекращения огня через несколько недель.

Президент предположил, что ситуация может развиваться по аналогии с переговорами в Саудовской Аравии, когда первоначальное предложение о тишине в воздухе и море в конце концов переросло в обсуждение полного прекращения огня.

"Может быть и здесь тоже. Я не могу сейчас это подтвердить", – сказал он.

Обсуждал с Трампом возобновление Запорожской АЭС

Зеленский также прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт относительно того, что Трамп считает, если США будут владеть энергообъектами Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры.

"Мы говорили исключительно об одной станции. Ни о каких сетях атомных станций. Вопрос был исключительно по станции, которая сегодня находится под временной оккупацией и она, как вы знаете, в опасности, из-за того, что Россия там властвует с оружием. Станция не работает из-за того, что Россия абсолютно незаконно ее удерживает и ее оккупировала. Вопрос, способны ли мы восстановить эту станцию, мы об этом и проговорили", — сказал Зеленский.

Он считает, что только деоккупации станции недостаточно, потому что там должна быть соответствующая инфраструктура и водоснабжение. Для этого нужно сделать очень много шагов, чтобы через два с половиной года станция начала производить электричество.

"И президент Трамп спросил, а если будет понимание, что Америка может это восстановить... Я ему сказал — да. Если можно модернизировать, вкладывать деньги и т.д. — мы готовы это обсуждать с вами. Но мы говорили исключительно об одной станции, которая находится под временной оккупацией России", — рассказал Зеленский.

Напомним, Зеленский убежден, что МАГАТЭ не позволит работу Запорожской АЭС вне украинской энергосистемы.

Он рассказал, что ему ничего не известно о результатах обсуждения темы ЗАЭС между Трампом и Путиным.