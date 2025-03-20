Зеленський прокоментував заяву США про управління українськими АЕС та питання повернення окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський виступив проти завершення війни по лінії зіткнення, тому що "це буде Берлін - ніхто не повернеться й до половини міст". Наразі немає жодних домовленостей про передачу Запорізької атомної електростанції під контроль України.

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Про це Зеленський заявив під час онлайн-брифінгу з журналістами.

Питання територій та припинення війни

"Я чесно сказав президенту Дональду Трампу: "Чи хочемо ми Берлін? Чи хочемо ми безліч таких міст? Я думаю, що ми один одного зрозуміли, що це не варіант. Берлінська стіна – це не варіант, і тому ми будемо пробувати менеджувати це питання", - зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що "юридично ми не визнаємо ніякі території", а Трамп не наполягатиме на цьому.

"Питання території буде найскладніше. Як це відчуваю, ми це розуміємо і це буде для нас, для всіх виклик. Ми будемо захищати максимально Україну в цих питаннях. Але нам буде дуже непросто", - наголосив Зеленський.

Також він не дав конкретної відповіді на питання щодо ймовірності повного припинення вогню за кілька тижнів.

Президент припустив, що ситуація може розвиватися за аналогією з переговорами в Саудівській Аравії, коли початкова пропозиція про тишу в повітрі та на морі зрештою переросла в обговорення повного припинення вогню.

"Може бути і тут так само. Я не можу зараз це підтвердити", – сказав він.

Обговорював з Трампом відновлення Запорізької АЕС

Зеленський також прокоментував заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт стосовно того, що Трамп вважає, якщо США володітимуть енергооб'єктами України, то це буде найкращим засобом захисту інфраструктури.

"Ми говорили виключно про одну станцію. Ні про які мережі атомних станцій. Питання було виключно по станції, яка сьогодні знаходиться під тимчасовою окупацією і вона, як ви знаєте, в небезпеці, через те, що Росія там панує зі зброєю. Станція не працює через те що Росія абсолютно незаконно її утримує і її окупувала. Питання, чи спроможні ми відновити цю станцію, ми про це і проговорили", - наголосив президент.

Він вважає, що тільки деокупації станції недостатньо, так як там повинна бути відповідна інфраструктура та водозабезпечення. Для цього треба зробити дуже багато кроків, аби за два з половиною роки станція почала виробляти електрику.

"І президент Трамп запитав, а якщо буде розуміння, що Америка може це відновити... Я йому сказав — так. Якщо можна модернізувати, вкладати гроші тощо — ми готові це обговорювати з вами. Але ми говорили виключно про одну станцію яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський переконаний, що МАГАТЕ не дозволить роботу Запорізької АЕС поза українською енергосистемою.

Він розповів, що йому нічого не відомо щодо результатів обговорення теми ЗАЕС між Трампом і Путіним.