Киевский КБК удивлен новостью об аресте его имущества, от обвинений открестился

Киевский картонно-бумажный комбинат заявляет, что сообщения в СМИ об аресте его активов и корпоративных прав безосновательны и стали для предприятия неожиданностью. Об этом говорится в его сообщении.

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Там заявляют, что налоговые проверки комбината и большинства его дочерних предприятий не проводились вообще и выводы по результатам таких проверок, соответственно, отсутствуют, а сам КБК в полном объеме платит налоги в бюджеты всех уровней и не имеет налоговых задолженностей.

"Так, за 2021 год было уплачено почти 930 миллионов гривен налогов, а с начала 2022 года - почти 550 миллионов гривен. Мы являемся одним из крупнейших налогоплательщиков в Киевской области, чему есть документальное подтверждение", - говорится в сообщении.

Предприятие также указывает, что не имеет никаких судебных решений, вступивших в законную силу, доказывающих правдивость информации, появившейся в интернете. Более того, комбинат не получал никаких запросов от правоохранительных органов, не производилось никаких изъятий документов, на основе которых могли бы быть сделаны какие-либо выводы. Компания также говорит, что не осуществляет никакого сотрудничества с Россией или Белоруссией.

"Поэтому мы считаем все обвинения, которые можно прочитать на страницах интернет-изданий в наш адрес, безосновательными и сделанными с целью давления на предприятие. Информация об аресте нашего имущества стала для нас неожиданностью, поэтому мы, в свою очередь, обратились за разъяснениями в соответствующие органы. Комбинат продолжает операционную деятельность в обычном режиме", - заявили на ККБК.

Напомним, что накануне Бюро экономической безопасности сообщило, что выявило девять предприятий, подконтрольных бывшему депутату Государственной думы России от "Единой России", осуществлявших деятельность на территории Украины.

В частности, была разоблачена компания, которая занимается издательской деятельностью и производством бумажных изделий, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следствием установлено, что должностные лица уклонились от уплаты налога на прибыль и земельного налога, что привело к фактическому непоступлению в бюджет более 132 миллионов гривен.

Также установлено, что работники общества в течение 2019-2021 годов покупали автомобили, нежилые помещения и оборудование, которое находилось в собственности другой компании и было под залогом в банке, по заниженным ценам.

В рамках расследования исследована финансово-хозяйственная деятельность указанного юрлица и установлено, что один из комбинатов в Украине в течение длительного времени под видом возвратной финансовой помощи перечислял в пользу упомянутого общества средства в общей сумме более 129 миллионов гривен.

"Такие действия были направлены на утаивание происхождения средств, то есть их фактическую легализацию. Как оказалось, эти компании связаны между собой", - указывали в БЭБ.

По инициативе бюро один из районных судов Киева наложил арест на 25 объектов недвижимости предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей бумаги и картона на территории Украины. Отмечалось, что их ориентировочная стоимость составляет более 1 миллиарда гривен.

Как отмечало издание "Экономическая правда", речь шла именно о владельце Киевского картонно-бумажного комбината Владимире Крупчаке.