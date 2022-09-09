У Львові росіянам належать понад 340 бізнесів, - Садовий

У Львові станом на вересень прямо або опосередковано росіянам належать понад 340 бізнесів, незважаючи на те, що, згідно з законодавством, все майно Росії та її громадян в Україні підлягає націоналізації.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це в Facebook повідомив мер Андрій Садовий.

Він зазначив, що лист з усією інформацією про російські бізнеси у Львові надіслали до правоохоронних органів ще наприкінці квітня 2022 року.

"Тепер виглядає, що кількість росіян, яких позбавили заробітку в Україні менша за волонтерів, яких намагаються притягнути до кримінальної відповідальності", – додав Садовий, нагадавши про суд над волонтером Олесем Дзиндрою та обшуки в Святослава Літинського.

Мер порекомендував правоохоронним органам перш за все "взятися за російьский бізнес".

Зазначимо, що якраз у травні уряд затвердив документ, згідно з яким активи Російської Федерації на території України переходять Державному підприємству "Національний інвестиційний фонд".

З того часу правоохоронці регулярно звітують про арешти російського майна. Нещодавно стало відомо, що в Україні арештували 169 обʼєктів нерухомості на суму понад 10 мільярдів гривент, кінцевим бенефіціарним власником яких є російський паперовий магнат та колишній депутат Державної думи Росії, який займався бізнесом на території України.