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Во Львове россиянам принадлежат более 340 бизнесов, - Садовый

Во Львове россиянам принадлежат более 340 бизнесов, - Садовый

Во Львове по состоянию на сентябрь прямо или косвенно россиянам принадлежат более 340 бизнесов, несмотря на то, что, согласно законодательству, все имущество России и ее граждан в Украине подлежит национализации.

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Об этом в Facebook сообщил мэр Андрей Садовый.

Фото 2 — Во Львове россиянам принадлежат более 340 бизнесов, - Садовый
Фото 3 — Во Львове россиянам принадлежат более 340 бизнесов, - Садовый
Фото 4 — Во Львове россиянам принадлежат более 340 бизнесов, - Садовый
Фото 5 — Во Львове россиянам принадлежат более 340 бизнесов, - Садовый
Фото 6 — Во Львове россиянам принадлежат более 340 бизнесов, - Садовый
Фото 7 — Во Львове россиянам принадлежат более 340 бизнесов, - Садовый
Фото 8 — Во Львове россиянам принадлежат более 340 бизнесов, - Садовый

Он отметил, что письмо со всей информацией о российских бизнесах во Львове направили в правоохранительные органы еще в конце апреля 2022 года.

"Теперь выглядит, что количество россиян, которых лишили заработка в Украине меньше волонтеров, которых пытаются привлечь к уголовной ответственности", - добавил Садовый, напомнив о суде над волонтером Олесем Дзиндрой и обыски у Святослава Литинского.

Мэр порекомендовал правоохранительным органам прежде всего "заняться российским бизнесом".

Как раз в мае правительство утвердило документ, согласно которому активы Российской Федерации на территории Украины переходят Государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".

С тех пор правоохранители регулярно отчитываются об арестах российского имущества. Недавно стало известно, что в Украине арестовали 169 объектов недвижимости на сумму более 10 миллиардов гривен, конечным бенефициарным владельцем которых является российский бумажный магнат и бывший депутат Государственной думы России, занимавшийся бизнесом на территории Украины.

Автор:
Вита Молодан