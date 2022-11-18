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Военные облигации. Понятно, что ничего непонятно?
5 простых шагов для покупателя
Военные облигации – что это?
После того, как Россия напала на Украину, Министерство финансов ввело аукционы по продаже военных облигаций. По сути, военные облигации – это разновидность ОВГЗ, которые является инструментом инвестирования денежных средств для банков и их клиентов. Основное отличие от обычных ОВГЗ - это наличие целевого назначения: обеспечение Вооруженных сил и потребностей государства в военное время. С одной стороны, выпуск Военных облигаций важен для наполнения бюджета страны. С другой стороны, это привычный и надежный финансовый инструмент с дополнительной мотивацией для инвесторов, которые таким образом выражают свою патриотическую гражданскую позицию и поддерживают государство.
Кто может приобрести ОВГЗ?
Доступен этот инструмент для граждан, бизнеса, муниципалитетов и иностранных инвесторов (кроме граждан стран-агрессоров России и Белоруссии).
Как проходит аукцион?
Аукционы проходят каждый вторник. Объявление и результаты аукциона публикуются на сайте Министерства финансов Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как узнать заранее условия?
Условия аукциона становятся известными в пятницу, предшествующую дате аукциона. https://mof.gov.ua/ru/ogoloshennja-ta-rezultati-aukcioniv
Какую сумму можно инвестировать?
Никаких ограничений на сумму нет.
Клиент имеет право внести наличные денежные средства на свой счет с последующим перечислением на приобретение военных облигаций (без источников происхождения средств) согласно подпункту 3, п.1. Постановления 60 Национального банка Украины. Но, обратите внимание, что выдача средств с этого текущего счета после зачисления возмещения за приобретенные облигации и проценты (окончание срока размещения) происходит только после получения документов/ведомостей, необходимых для установления источников их происхождения от 400 тыс. гривен в эквиваленте.
В какой валюте и на какой срок выгодно размещать ОВГЗ?
Для выбора лучшего варианта инвестирования обратитесь к менеджеру Банка, он проконсультирует и поможет подобрать наиболее подходящий вариант именно для Вас.
Какие документы мне нужны для инвестирования в ОВГЗ?
Паспорт, ИНН, ЭЦП, если есть. Документы на открытие счетов следует подписывать физически или с ЭЦП.
Как купить военные облигации с Укрэксимбанком?
Шаг 1. Обратиться в Контакт-центр Укрэксимбанка по номеру 0-800-50-44-50 для консультации или обратиться к менеджеру в любом отделении Банка или оставить заявку на сайте.
Шаг 2. Открыть счета в соответствующих валютах в Укрэксимбанке.
Шаг 3. Открыть счет ценных бумаг в Укрэксимбанке.
Шаг 4. Подписать Генеральный договор об оказании инвестиционных услуг с Укрэксимбанком.
Шаг 5. Предоставить заказ на покупку ОВГЗ и перечислить денежные средства.
Как приобрести военные облигации с Укрэксимбанком, если я действующий клиент?
Действующие клиенты Укрэксимбанка могут сразу обратиться к своему менеджеру, который проконсультирует и поможет с покупкой ценных бумаг.
Какая комиссия Банка за военные облигации?
Укрэксимбанк не применяет Тарифы комиссионного вознаграждения при предоставлении клиентам услуг по депозитарному и брокерскому обслуживанию сделок с Военными облигациями Украины, перечень которых приведен в приложении 3 к решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 08.03.2022 №144. На официальной странице Банка размещен перечень военных облигаций, по которым не применяются Тарифы комиссионного вознаграждения. Детали по ссылке.
Я инвестировал в год, он закончился? Что дальше?
В день погашения ОВГЗ денежные средства поступают на счет клиента. Клиенты могут реинвестировать средства в день погашения на условиях, актуальных в то время, разместить на депозит и т.д.