Военные облигации. Понятно, что ничего непонятно?

5 простых шагов для покупателя

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Военные облигации – что это?

После того, как Россия напала на Украину, Министерство финансов ввело аукционы по продаже военных облигаций. По сути, военные облигации – это разновидность ОВГЗ, которые является инструментом инвестирования денежных средств для банков и их клиентов. Основное отличие от обычных ОВГЗ - это наличие целевого назначения: обеспечение Вооруженных сил и потребностей государства в военное время. С одной стороны, выпуск Военных облигаций важен для наполнения бюджета страны. С другой стороны, это привычный и надежный финансовый инструмент с дополнительной мотивацией для инвесторов, которые таким образом выражают свою патриотическую гражданскую позицию и поддерживают государство.

Кто может приобрести ОВГЗ?

Доступен этот инструмент для граждан, бизнеса, муниципалитетов и иностранных инвесторов (кроме граждан стран-агрессоров России и Белоруссии).

Как проходит аукцион?

Аукционы проходят каждый вторник. Объявление и результаты аукциона публикуются на сайте Министерства финансов Украины.

Как узнать заранее условия?

Условия аукциона становятся известными в пятницу, предшествующую дате аукциона. https://mof.gov.ua/ru/ogoloshennja-ta-rezultati-aukcioniv

Какую сумму можно инвестировать?

Никаких ограничений на сумму нет.

Клиент имеет право внести наличные денежные средства на свой счет с последующим перечислением на приобретение военных облигаций (без источников происхождения средств) согласно подпункту 3, п.1. Постановления 60 Национального банка Украины. Но, обратите внимание, что выдача средств с этого текущего счета после зачисления возмещения за приобретенные облигации и проценты (окончание срока размещения) происходит только после получения документов/ведомостей, необходимых для установления источников их происхождения от 400 тыс. гривен в эквиваленте.

В какой валюте и на какой срок выгодно размещать ОВГЗ?

Для выбора лучшего варианта инвестирования обратитесь к менеджеру Банка, он проконсультирует и поможет подобрать наиболее подходящий вариант именно для Вас.

Какие документы мне нужны для инвестирования в ОВГЗ?

Паспорт, ИНН, ЭЦП, если есть. Документы на открытие счетов следует подписывать физически или с ЭЦП.

Как купить военные облигации с Укрэксимбанком?

Шаг 1. Обратиться в Контакт-центр Укрэксимбанка по номеру 0-800-50-44-50 для консультации или обратиться к менеджеру в любом отделении Банка или оставить заявку на сайте.

Шаг 2. Открыть счета в соответствующих валютах в Укрэксимбанке.

Шаг 3. Открыть счет ценных бумаг в Укрэксимбанке.

Шаг 4. Подписать Генеральный договор об оказании инвестиционных услуг с Укрэксимбанком.

Шаг 5. Предоставить заказ на покупку ОВГЗ и перечислить денежные средства.

Как приобрести военные облигации с Укрэксимбанком, если я действующий клиент?

Действующие клиенты Укрэксимбанка могут сразу обратиться к своему менеджеру, который проконсультирует и поможет с покупкой ценных бумаг.

Какая комиссия Банка за военные облигации?

Укрэксимбанк не применяет Тарифы комиссионного вознаграждения при предоставлении клиентам услуг по депозитарному и брокерскому обслуживанию сделок с Военными облигациями Украины, перечень которых приведен в приложении 3 к решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 08.03.2022 №144. На официальной странице Банка размещен перечень военных облигаций, по которым не применяются Тарифы комиссионного вознаграждения. Детали по ссылке.

Я инвестировал в год, он закончился? Что дальше?

В день погашения ОВГЗ денежные средства поступают на счет клиента. Клиенты могут реинвестировать средства в день погашения на условиях, актуальных в то время, разместить на депозит и т.д.