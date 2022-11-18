Військові облігації. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло?

5 простих кроків для покупця

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Військові облігації – що це?

Після того, як росія напала на Україну, Міністерство фінансів запровадило аукціони з продажу військових облігацій. По суті, Військові облігації – це різновид ОВДП, які є інструментом інвестування коштів для банків та їхніх клієнтів. Основна відмінність від звичайних ОВДП - це наявність цільового призначення: забезпечення Збройних сил України та потреб держави у воєнний час. З одного боку, випуск Військових облігацій важливий для наповнення бюджету країни. З іншого, це звичний та надійний фінансовий інструмент з додатковою мотивацією для інвесторів, які таким чином висловлюють свою патріотичну громадянську позицію та підтримують державу.

Хто може придбати ОВДП?

Доступний цей інструмент для громадян, бізнесу, муніципалітетів та іноземних інвесторів (крім громадян країн-агресорів росії та білорусі).

Як відбувається аукціон?

Аукціони відбуваються щовівторка. Оголошення та результати аукціонів публікуються на сайті Міністерства фінансів України.

Як дізнатись заздалегідь умови?

Умови аукціону стають відомими у п’ятницю, що передує даті аукціону. https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-rezultati-aukcioniv

Яку суму можна інвестувати?

Жодних обмежень у сумі немає.

Клієнт має право внести готівкові кошти на свій рахунок з подальшим перерахування на придбання військових облігацій (без джерел походження коштів) згідно підпункту 3, п.1. Постанови 60 Національного Банку України. Але зверніть увагу, що видача коштів з цього поточного рахунку після зарахування відшкодування за придбані облігації та відсотки (закінчення строку розміщення) відбувається лише після отримання документів/відомостей необхідних для встановлення джерел їх походження від 400 тис.гривень в еквіваленті.

В якій валюті та на який термін вигідно розміщувати ОВДП?

Для вибору кращого варіанту інвестування зверніться до менеджера Банку, він проконсультує та допоможе підібрати оптимальніший варіант саме для Вас.

Які документи мені потрібні для інвестування в ОВДП?

Паспорт, ІПН, ЕЦП, якщо є. Документи на відкриття рахунків потрібно підписувати фізично або з ЕЦП.

Як придбати військові облігації з Укрексімбанком?

Крок 1. Звернутися до Контакт-центру Укрексімбанку за номером 0-800-50-44-50 для консультації, або звернутися до менеджера у будь-якому відділені Банку , або залишити заявку на сайті.

Крок 2. Відкрити рахунки у відповідних валютах в Укрексімбанку.

Крок 3. Відкрити рахунок цінних паперів в Укрексімбанку.

Крок 4. Підписати Генеральний договір про надання інвестиційних послуг з Укрексімбанком.

Крок 5. Надати замовлення на купівлю ОВДП та перерахувати кошти.

Як придбати військові облігації з Укрексімбанком, якщо я діючий клієнт?

Діючі клієнти Укрексімбанк можуть відразу звернутись до свого менеджера, який проконсультує та допоможе з купівлею цінних паперів.

Яка комісія Банку за військові облігації?

Укрексімбанк не застосовує Тарифи комісійної винагороди при наданні клієнтам послуг з депозитарного та брокерського обслуговування операцій із Військовими облігаціями України, перелік яких наведений у додатку 3 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.03.2022 №144. На офіційній сторінці Банку розміщений перелік військових облігацій щодо яких не застосовуються Тарифи комісійної винагороди. Деталі за посиланням.

Я інвестував на рік, він закінчився? Що далі?

В день погашення ОВДП кошти надходять на рахунок клієнта. Клієнти можуть реінвестувати кошти в день погашення на умовах, що будуть актуальні на той час, розмістити на депозит, тощо.