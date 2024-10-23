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В "Дія" добавили две военные облигации: как приобрести
В приложение "Дія" добавили военные облигации с названиями двух временно оккупированных городов в Донецкой области — "Авдеевка" и "Дебальцево".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
- "Дебальцево" — ставка 16,5%, дата выплаты — 12.05.2027;
- "Авдеевка" — ставка 15,6%, дата выплаты — 20.05.2026.
Как приобрести облигацию в "Дія"
Приобрести облигацию в "Дія" легко. Для этого нужно:
1️. Зайти в "Дія";Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
2️. Выбрать "Военные облигации" на главном экране;
3️. Выбрать облигацию, партнера и количество;
4️. Подписать и оплатить в несколько кликов.
После этого карта облигации появится среди документов.
Отмечается, что услуга реализована Минцифры совместно с Министерством финансов Украины, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины.
Что такое военные облигации
Военные облигации – это ценные бумаги и действенный способ поддержать украинскую экономику и армию.
"Покупая военные облигации, вы помогаете обеспечить наших военных техникой, едой и медикаментами, а еще поддерживаете экономику страны. Это ваша инвестиция в оборону, которая вернется с прибылью", — отметил глава Минцифры.
По его словам, средства по облигациям пойдут на провизию, дроны, логистику, выплаты военным и медикам, а также поддержку экономики государства. А потом вернутся на карту "еПоддержка" с прибылью.
"Это донат государству, который вам возвращается", — объяснил Федоров.
Кроме того, за покупку облигаций в приложении не нужно платить никакие комиссии или дополнительные платежи.
Какие облигации доступны в "Дія"
Военные облигации в "Дія" названы в честь оккупированных родных городов.