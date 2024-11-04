С начала года правительство привлекло почти 500 млрд грн от продажи ОВГЗ

За 10 месяцев 2024 года правительство Украины привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) почти 498 млрд грн. В частности, эти средства привлекались в разных валютах: 363,9 млрд. грн., 2,5 млрд. дол. США и 754,9 млн. евро.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Для сравнения, на погашение внутренних долговых обязательств за этот же период было направлено 188,1 млрд. грн., 2,2 млрд. дол. США и 918,3 млн. евро.

Согласно данным депозитария НБУ, активность на внутреннем рынке в 2024 году обеспечила дополнительное поступление в 183,6 млрд грн сверх выплат по облигациям. В октябре превышение заимствований над выплатами составило 33,2 млрд грн, что способствовало сбалансированию государственных финансов.

В целом с начала полномасштабного вторжения и до конца октября 2024 года Минфин привлек через ОВГЗ на аукционах почти 1,3 трлн грн: 918,1 млрд грн, 8,2 млрд дол. США и 2,5 млрд. евро. При этом на обслуживание и погашение внутреннего долга за этот период направлены значительные суммы – 617,5 млрд грн, 8,3 млрд дол. США и 2,2 млрд. евро.

Активизировать внутренний рынок долговых обязательств удалось благодаря мерам НБУ, позволяющим банкам использовать ОВГЗ для покрытия части обязательных резервов, а также введению возможности для нерезидентов переводить доходы от ОВГЗ за границу после соблюдения определенного срока владения.

Сообщается, что ставки на новые облигации в октябре 2024 года также были конкурентными, что стимулировало спрос. Максимальная доходность составляла 16,8% годовых в гривне и 4,66% в долларах США. ОВГЗ, номинированные в евро, в октябре не размещались.

Что касается военных ОВГЗ, то в ноябре 2024 г. они стали одним из ключевых инструментов для привлечения средств от населения и бизнеса в поддержку обороны страны.

Так, портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 ноября 2024 вырос до 158,8 млрд грн, что почти втрое больше по сравнению с ноябрем прошлого года (55,6 млрд грн). Это свидетельствует об активном участии граждан и компаний в финансировании государственных нужд в условиях военной экономики.

Отмечается, что ОВГЗ можно приобрести в банках-партнерах программы и государство предлагает такие инвестиции как безопасный и патриотический способ сохранения и приумножения средств.

Отметим, в конце октября в "Действие" добавили военные облигации с названиями двух временно оккупированных городов в Донецкой области — "Авдеевка" и "Дебальцево".