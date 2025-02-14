Нацбанк установил рекорд по продаже валюты в конце 2024 года: какие причины

В конце прошлого года объем продаж валюты достиг исторического рекорда, а по итогам года он оказался больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает НБУ.

Причина увеличения валютных интервенций

Сезонный фактор

Отмечается, что к концу года традиционно растут бюджетные расходы и операции бизнеса. В декабре прошлого года бюджетные расходы превысили ноябрь на 1,5 раза, достигнув рекордных 707 млрд грн. Часть израсходованной правительством гривни попадает на валютный рынок, поскольку Украина имеет большие потребности в импорте товаров и оружия.

В середине января спрос на валюту уменьшился из-за снижения сезонного давления на расходы и увеличения предложения валюты. Это способствовало укреплению гривны и понижению объемов интервенций НБУ по продаже валюты.

Почему расходы бюджета "давят" на валютный рынок

НБУ обменивает валюту, полученную от международных партнеров, на попадающую в экономику гривну из-за финансирования государственных расходов, в то время как иностранная валюта остается в международных резервах.

Международная помощь важна для покрытия увеличенных бюджетных расходов, ведь собственных ресурсов для этого не хватает. Однако высокие расходы правительства создают дефицит иностранной валюты на рынке, который компенсирует НБУ, продавая валюту из международных резервов, пополняемых благодаря внешней помощи.

К примеру, в декабре 2024 года Украина получила от международных партнеров 9,5 млрд дол. США, из которых большая часть была использована для финансирования бюджета. Для покрытия дефицита валюты и стабилизации курса НБУ продал 5,3 млрд. дол. США.

Благодаря активному участию НБУ давление рекордных расходов бюджета на курс было ограничено – гривна ослабла к доллару всего на 1%, к евро – не изменилась (потому что доллар к евро укрепился). А НБУ смог нарастить международные резервы до рекордного уровня.

Почему в 2024 году НБУ продал больше валюты, чем в 2023 году

Уточняется, что объем валютных интервенций НБУ напрямую коррелирует с расходами госбюджета и потребностями страны в импорте. Расходы общего фонда бюджета в прошлом году выросли на 15%, а импорт товаров на 8%. Соответственно выросла и чистая продажа валюты НБУ.

К середине 2024 года на фоне замедления инфляции НБУ снизил учетную ставку с 22,4% в 2023 году до 13,7%. Гривневые активы оставались привлекательными, но менее чем в 2023 году, что привело к росту спроса на валюту. Одновременно смягчение процентной политики поддержало развитие кредитования.

Также в 2024 году НБУ существенно ослабил валютные ограничения для бизнеса. Это поддержало работу предприятий, но также повлияло на рост спроса на валюту.

Напомним,НБУ за весь 2024 год продал на межбанковском валютном рынке 34,95 млрд долларов, а купил – всего 126 млн долларов. Чистая продажа составила 34,82 млрд долларов. Больше всего было израсходовано из резервов в декабре – 5,28 млрд долларов, тогда как куплено всего 0,4 млн долларов.