Зовнішнє фінансування України від початку війни наближається до $100 млрд: хто дав найбільше коштів

Зовнішнє фінансування українського бюджету від початку війни наближається до 100 млрд дол. Найбільшими донорами України стали Європейський Союз та США.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, станом на 15 серпня Україна залучила зовнішнє фінансування бюджету у поточному році обсягом 24,5 млрд дол., трохи більше половини якого надав ЄС (53,4%), решта США (15,9%), МВФ (12,6%), Японія (8,7%), Канада (6%), Великобританія, Світовий банк (СБ) та інші донори.

Скільки ще отримаємо до кінця року

Як зауважив Гетманцев, у разі виконання всіх необхідних умов до кінця поточного року до бюджету має надійти ще близько 13,5 млрд. дол. переважно від:

ЄС - 4 млрд євро чергового траншу безвідсоткової позики за програмою Ukraine Facility,

США - 3,9 млрд дол. другого траншу безвідсоткової позики (із можливістю її списання у рамках пакету бюджетної допомоги),

МВФ - 2,2 млрд дол. позики, 6 і 7 траншами за програмою EFF,

Світовий банк - 1,5 млрд дол. другого траншу позики за інструментом DPL.

Найбільші донори України

За словами Гетманцева, загальне фінансування з початку війни і станом на сьогодні становить 98,1 млрд доларів.

Найбільші внески Україна отримала від:

ЄС – 40,6 млрд дол. (41,4% від всього фінансування)

США - 26,8 млрд дол. (27,3%)

МВФ - 10,2 млрд дол. (10,4%)

Японії - 6,3 млрд дол. (6,5%)

Канади – 5,1 млрд дол. (5,2%)

Великобританії – 2,6 млрд дол. (2,6%)

Світового банку – 2,1 млрд дол (2,1%)

ФРН – 1,7 млрд дол. (1,7%)

Інших партнерів – 2,7 млрд. дол. (2,7%).

Як наголосив Гетманцев, надані на пільгових умовах або на безповоротній основі кошти забезпечують фінансування левової частки невійськових видатків і сприяють збереженню макрофінансової стабільності.

Мінфін оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні у 2025 році в $35 млрд

Міністерство фінансів заявляє про збільшення потреби в зовнішньому фінансуванні державного бюджету на наступний рік із закладених Міжнародним валютним Фондом (МВФ) $22,7 млрд у програмі розширеного фінансування EFF до $35 млрд, повідомила заступниця міністра Ольга Зикова.

"Ситуація протягом цього року, з урахуванням активності війни і додаткової військової потреби, яку ми покривали винятково за рахунок внутрішнього ресурсу, показала, що цей геп уже зараз потенційно буде розширено на від $12 млрд до $15 млрд", - сказала вона.

Зикова уточнила, що йдеться про потребу близько 18,2% ВВП.

Заступниця міністра додала, що у зв'язку з цим очікується корекція прогнозу МВФ за підсумками п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF у вересні.

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