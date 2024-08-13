Україна отримала €4,2 млрд від Європейського Союзу в рамках Ukraine Facility

13 серпня до Державного бюджету України надійшло 4,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Транш складається з пільгового фінансування – 2,7 млрд євро та гранту – 1,5 млрд євро.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення соціальних видатків державного бюджету, але не можуть використовуватися для потреб сектору безпеки та оборони.

Міністр економіки Юлія Свириденко підкреслила, що новий транш від ЄС допоможе посилити макрофінансову стабільність України та забезпечити системну підтримку національної економіки в довгостроковій перспективі. Вона також зазначила, що Україна наразі працює над досягненням індикаторів третього кварталу, що дозволить отримати ще €4 млрд у листопаді, з яких €1,5 млрд складе грантове фінансування.

“З початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від ЄС сягає 38 млрд євро, найбільша фінансова допомога серед донорів. Реалізація Ukraine Facility передбачає системне та прогнозоване фінансування, що надає можливість уряду більш впевнено здійснювати планування та управління державними фінансами”, — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Протягом 3 кварталу Україна планує виконати 9 індикаторів, серед яких цифровізація Державної митної служби, реформа публічних інвестицій, боротьба з корупцією, корпоративне управління державними компаніями, та інші важливі кроки. Протягом третього кварталу планується виконати ще 9 індикаторів, що дозволить отримати наступний транш фінансової підтримки.

Нагадаємо, 20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, а 24 квітня від Євросоюзу за цією програмою надійшло ще 1,5 млрд євро.

27 червня до державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти були надані в рамках фінансового інструменту EU Ukraine Facility.

Зауважимо, 17 липня Україна направила запит на €4,1 млрд до Європейської комісії, оскільки завершила всі необхідні дії для виконання індикаторів другого кварталу 2024 року, передбачених Планом України в межах програми Ukraine Facility Європейського Союзу.

Загалом у 2024 році Україна очікує отримати €16 млрд підтримки від ЄС, з яких €3 млрд буде надано у вигляді грантової допомоги.