Україна направила запит на €4,1 млрд до Європейської комісії в межах програми Ukraine Facility

Україна завершила всі необхідні дії для виконання індикаторів другого кварталу 2024 року, передбачених Планом України в межах програми Ukraine Facility Європейського Союзу, та направила відповідний запит на €4,1 млрд до Європейської комісії.

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Україна своєчасно і в повному обсязі виконує індикатори, заплановані в рамках Ukraine Facility. Це відкриває для нас фінансування, передбачене програмою. Окрім цього, ми також підписали усі додаткові угоди з ЄС, які дозволяють отримати відповідні кошти відповідно до узгодженого графіка", - розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко.

У липні Європейська комісія повинна опрацювати та підтвердити звіт про виконання Україною індикаторів другого кварталу 2024 року. Після цього, протягом наступних двох місяців, країни-члени ЄС мають ухвалити рішення щодо надання відповідних коштів Україні.

Позитивна оцінка виконання індикаторів Європейським Союзом дозволить Україні отримати наступну частину макрофінансової допомоги обсягом €4,11 млрд у вересні цього року.

Протягом другого кварталу 2024 року Україна виконала 9 індикаторів, що передбачені Планом для Ukraine Facility, зокрема:

схвалення плану цифровізації Державної митної служби,

схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки,

схвалення Плану заходів з реалізації Дорожньої карти щодо реформування управління публічними інвестиціями,

призначення нового керівника НАЗК,

набуття чинності Закону про корпоративне управління для державних компаній,

перегляд нормативно-правової бази про Бюро економічної безпеки,

розроблення та затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату,

прийняття Стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року та Плану заходів з її реалізації,

набрання чинності стратегічним документом з протимінної діяльності на період до 2033 року.

Відповідно до Плану для Ukraine Facility, протягом третього кварталу 2024 року Україна планує виконати ще 9 індикаторів, що дозволить отримати у листопаді 2024 року €4 млрд, з яких €1,5 млрд складе грантове фінансування. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати €16 млрд допомоги, з яких €3 млрд буде грантовою допомогою.

Транші від Ukraine Facility

Протягом 2024 року Україна очікує отримати €16 млрд підтримки, з яких €3 млрд буде надано у формі грантів.

Нагадаємо, 20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, а 24 квітня від Євросоюзу за цією програмою надійшло ще 1,5 млрд євро.

27 червня до державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти були надані в рамках фінансового інструменту EU Ukraine Facility.

"Загальна бюджетна підтримка ЄС з початку цього року вже досягла майже €8 млрд, і ще більше на підході. Вдячні за безпрецедентну підтримку!", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Джерело фото: ua.depositphotos.com