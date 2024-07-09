Україна підписала угоду з ЄС на €5,27 млрд в рамках Ukraine Facility

Україна уклала важливу фінансову угоду з Європейським Союзом, яка передбачає отримання грантової допомоги в розмірі €5,27 млрд протягом наступних чотирьох років.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Згідно з повідомленням, це рішення було ухвалено на засіданні уряду минулого тижня, а угоду підписала міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Уряд фіналізував домовленість між Україною та ЄС в рамках Ukraine Facility. Підписання угоди щодо залучення грантової підтримки на €5,27 протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки", - зазначила Свириденко.

За її словами, це остання угода яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility.

Зазначається, що загальний обсяг бюджетної підтримки в рамках першої складової програми, включаючи кредитні та грантові кошти, становить €38,27 млрд. Програма передбачає надходження траншів згідно з квартальним графіком виконання індикаторів.

Транші від Ukraine Facility

Протягом 2024 року Україна очікує отримати €16 млрд підтримки, з яких €3 млрд буде надано у формі грантів.

Нагадаємо, 20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, а 24 квітня від Євросоюзу за цією програмою надійшло ще 1,5 млрд євро.

27 червня до державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти були надані в рамках фінансового інструменту EU Ukraine Facility.

"Загальна бюджетна підтримка ЄС з початку цього року вже досягла майже €8 млрд, і ще більше на підході. Вдячні за безпрецедентну підтримку!", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Джерело фото: ua.depositphotos.com