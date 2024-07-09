Украина подписала соглашение с ЕС на €5,27 млрд в рамках Ukraine Facility

Украина заключила важное финансовое соглашение с Европейским Союзом, предусматривающее получение грантовой помощи в размере €5,27 млрд в течение следующих четырех лет.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Согласно сообщению, это решение было принято на заседании правительства на прошлой неделе, а соглашение было подписано министром экономики Украины Юлией Свириденко.

"Правительство финализировало договоренность между Украиной и ЕС в рамках Ukraine Facility. Подписание соглашения о привлечении грантовой поддержки на €5,27 в течение ближайших четырех лет будет способствовать стабилизации макроэкономической и финансовой ситуации в стране и обеспечит необходимые ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики", - отметила Свириденко. .

По ее словам, это последнее соглашение, которое необходимо для того, чтобы полностью запустилась программа Ukraine Facility.

Общий объем бюджетной поддержки в рамках первой составляющей программы, включая кредитные и грантовые средства, составляет €38,27 млрд. Программа предусматривает поступление траншей согласно квартальному графику выполнения индикаторов.

Транши от Ukraine Facility

В течение 2024 года Украина ожидает получить €16 млрд поддержки, из которых €3 млрд будет предоставлен в форме грантов.

Напомним, 20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility, а 24 апреля от Евросоюза по этой программе поступило еще 1,5 млрд евро.

27 июня в государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования в размере 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства были предоставлены в рамках финансового инструмента EU Ukraine Facility.

"Общая бюджетная поддержка ЕС с начала этого года уже достигла почти 8 млрд евро, и еще больше на подходе. Благодарны за беспрецедентную поддержку!", - написал премьер-министр Денис Шмигаль.

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