Украина направила запрос на €4,1 млрд в Европейскую комиссию в рамках программы Ukraine Facility

Украина завершила все необходимые действия для выполнения индикаторов второго квартала 2024 года, предусмотренных Планом Украины в рамках программы Ukraine Facility Европейского Союза, и направила соответствующий запрос на €4,1 млрд Европейской комиссии.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает Министерство экономики.

"Украина своевременно и в полном объеме выполняет индикаторы, запланированные в рамках Ukraine Facility. Это открывает для нас финансирование, предусмотренное программой. Кроме этого, мы также подписали все дополнительные соглашения с ЕС, позволяющие получить соответствующие средства в соответствии с согласованным графиком", — рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В июле Европейская комиссия должна разработать и подтвердить отчет о выполнении Украиной индикаторов второго квартала 2024 года. После этого в течение следующих двух месяцев страны-члены ЕС должны принять решение о предоставлении соответствующих средств Украине.

Положительная оценка выполнения индикаторов Европейским Союзом позволит Украине получить следующую часть макрофинансовой помощи в размере €4,11 млрд в сентябре этого года.

В течение второго квартала 2024 года Украина выполнила 9 индикаторов, предусмотренных Планом для Ukraine Facility, в частности:

одобрение плана цифровизации Государственной таможенной службы,

одобрение Бюджетной декларации на 2025-2027 годы,

одобрение Плана мероприятий по реализации Дорожной карты по реформированию управления публичными инвестициями,

назначение нового руководителя НАПК,

вступление в силу Закона о корпоративном управлении для государственных компаний,

пересмотр нормативно-правовой базы о Бюро экономической безопасности,

разработка и утверждение Интегрированного национального плана по энергетике и климату,

принятие Стратегии термомодернизации зданий на период до 2050 года и Плана мер по ее реализации,

вступление в силу стратегического документа по противоминной деятельности на период до 2033 года.

Согласно Плану для Ukraine Facility, в течение третьего квартала 2024 года Украина планирует выполнить еще 9 индикаторов, что позволит получить в ноябре 2024 года 4 млрд. евро, из которых 1,5 млрд. евро составит грантовое финансирование. В целом в 2024 году Украина ожидает получить €16 млрд помощи, из которых €3 млрд будет грантовой помощью.

Транши от Ukraine Facility

В течение 2024 года Украина ожидает получить €16 млрд поддержки, из которых €3 млрд будет предоставлен в форме грантов.

Напомним, 20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility, а 24 апреля от Евросоюза по этой программе поступило еще 1,5 млрд евро.

27 июня в государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования в размере 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства были предоставлены в рамках финансового инструмента EU Ukraine Facility.

"Общая бюджетная поддержка ЕС с начала этого года уже достигла почти €8 млрд, и еще больше на подходе. Благодарны за беспрецедентную поддержку!", — написал премьер-министр Денис Шмигаль.

Источник фото: ua.depositphotos.com