Украина получила €4,2 млрд от Европейского Союза в рамках Ukraine Facility

13 августа в Государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Транш состоит из льготного финансирования – 2,7 млрд евро и гранта – 1,5 млрд евро.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Эти средства будут направлены на обеспечение социальных расходов государственного бюджета, но не могут использоваться для нужд сектора безопасности и обороны.

Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что новый транш от ЕС поможет усилить макрофинансовую стабильность Украины и обеспечить системную поддержку национальной экономики в долгосрочной перспективе. Она также отметила, что Украина сейчас работает над достижением индикаторов третьего квартала, что позволит получить еще €4 млрд в ноябре, из которых €1,5 млрд составит грантовое финансирование.

“С начала полномасштабного вторжения общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС составляет 38 млрд евро, самая большая финансовая помощь среди доноров. Реализация Ukraine Facility предполагает системное и прогнозируемое финансирование, что позволяет правительству более уверенно осуществлять планирование и управление государственными финансами”, — отметил министр финансов Сергей Марченко.

В течение 3 квартала Украина планирует выполнить 9 индикаторов, среди которых цифровизация Государственной таможенной службы, реформа публичных инвестиций, борьба с коррупцией, корпоративное управление государственными компаниями и другие важные шаги. В течение третьего квартала планируется выполнить еще 9 индикаторов, что позволит получить следующий транш финансовой поддержки.

Напомним, 20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility, а 24 апреля от Евросоюза по этой программе поступило еще 1,5 млрд евро.

27 июня в государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования в размере 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства были предоставлены в рамках финансового инструмента EU Ukraine Facility.

Отметим, 17 июля Украина направила запрос на €4,1 млрд в Европейскую комиссию, поскольку завершила все необходимые действия для выполнения индикаторов второго квартала 2024 года, предусмотренных Планом Украины в рамках программы Ukraine Facility Европейского Союза.

В целом в 2024 году Украина ожидает получить €16 млрд поддержки от ЕС, из которых €3 млрд будет предоставлен в виде грантовой помощи.