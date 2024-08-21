Внешнее финансирование Украины с начала войны приближается к $ 100 млрд: кто дал больше всего денег

Внешнее финансирование украинского бюджета с начала войны близится к 100 млрд дол. Самыми большими донорами Украины стали Европейский Союз и США.

Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, по состоянию на 15 августа Украина привлекла внешнее финансирование бюджета в текущем году объемом 24,5 млрд долл., чуть больше половины которого предоставил ЕС (53,4%), остальные США (15,9%), МВФ (12, 6%), Япония (8,7%), Канада (6%), Великобритания, Всемирный банк (ВБ) и другие доноры.

Сколько еще получим до конца года

Как отметил Гетманцев, в случае выполнения всех необходимых условий к концу текущего года в бюджет должно поступить около 13,5 млрд. дол. преимущественно от:

ЕС — 4 млрд евро очередного транша беспроцентного займа по программе Ukraine Facility ,

США – 3,9 млрд дол. второго транша беспроцентного займа (с возможностью его списания в рамках пакета бюджетной помощи),

МВФ – 2,2 млрд дол. ссуды, 6 и 7 траншами по программе EFF ,

Всемирный банк – 1,5 млрд.долл. второго транша ссуды за инструментом DPL.

Крупнейшие доноры Украины

По словам Гетманцева, общее финансирование с начала войны и по состоянию на сегодняшний день составляет 98,1 млрд долларов.

Наибольшие взносы Украина получила от:

ЕС – 40,6 млрд дол. (41,4% от всего финансирования)

США – 26,8 млрд дол. (27,3%)

МВФ – 10,2 млрд дол. (10,4%)

Японии – 6,3 млрд дол. (6,5%)

Канады – 5,1 млрд дол. (5,2%)

Великобритании – 2,6 млрд. дол. (2,6%)

Всемирного банка – 2,1 млрд долл. (2,1%)

ФРГ – 1,7 млрд дол. (1,7%)

Других партнеров – 2,7 млрд. дол. (2,7%).

Как подчеркнул Гетманцев, предоставленные на льготных условиях или на безвозвратной основе средства обеспечивают финансирование львиной доли невоенных расходов и способствуют сохранению макрофинансовой стабильности.

Минфин оценивает потребность во внешнем финансировании в 2025 году в $35 млрд.

Министерство финансов заявляет об увеличении потребности во внешнем финансировании государственного бюджета на следующий год из заложенных Международным валютным Фондом (МВФ) $22,7 млрд в программе расширенного финансирования EFF до $35 млрд, сообщила заместитель министра Ольга Зыкова.

"Ситуация в течение этого года, с учетом активности войны и дополнительной военной потребности, которую мы покрывали исключительно за счет внутреннего ресурса, показала, что этот гэп уже сейчас потенциально будет расширен на $12 млрд до $15 млрд", — сказала она.

Зыкова уточнила, что речь идет о необходимости около 18,2% ВВП.

Замминистра добавила, что в этой связи ожидается коррекция прогноза МВФ по итогам пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF в сентябре.

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