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Государственные заимствования в общий фонд бюджета составили 873,2 млрд грн: треть из них от ОВГЗ
Государственные заимствования в общий фонд бюджета за январь – июль составили 873,2 миллиарда гривен, из которых 279,2 миллиарда гривен, или 32%, поступило от размещения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает Минфин.
Из внешних источников было привлечено 594,0 миллиарда гривен или 68% от общей суммы. Среди этих поступлений:
- 335,4 миллиарда гривен (7,89 миллиарда евро) было получено от займа ЕС в рамках механизма переходного финансирования и льготного долгосрочного займа ЕС Ukraine Facility.
- 124,1 миллиарда гривен (2,3 миллиарда СДР) поступило от Международного валютного фонда.
- 57,6 миллиарда гривен (1,1 миллиарда СДР) было получено от Правительства Канады.
- 54,93 миллиарда гривен (1,4 миллиарда долларов США) поступило от Всемирного банка для поддержки политики развития и обновления.
- 11,2 миллиарда гривен (297,0 миллиона долларов США) было получено от Всемирного банка в рамках финансирования проекта «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).
- 8,9 миллиарда гривен (229,4 миллиона долларов США) поступило от Всемирного банка в рамках финансирования «Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины» (ARIZE).
- 0,79 миллиарда гривен (20,0 миллиона долларов США) было получено от Всемирного банка в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".
- 0,12 миллиарда гривен (3,0 миллиона евро) поступило от Всемирного банка в рамках проекта "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни".
- 0,12 миллиарда гривен (3,0 миллиона долларов США) было получено от Всемирного банка в рамках проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей».
Все внутренние ресурсы государственного бюджета, включая налоги, сборы и внутренние заимствования, используются для финансирования сектора безопасности и обороны.
Внешние привлечения от международных партнеров направляются на покрытие невоенных расходов, таких как социальная поддержка населения, здравоохранение, образование и другие критически важные гуманитарные потребности.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Источник фото: ua.depositphotos.com