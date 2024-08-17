Государственные заимствования в общий фонд бюджета составили 873,2 млрд грн: треть из них от ОВГЗ

Государственные заимствования в общий фонд бюджета за январь – июль составили 873,2 миллиарда гривен, из которых 279,2 миллиарда гривен, или 32%, поступило от размещения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает Минфин.

Из внешних источников было привлечено 594,0 миллиарда гривен или 68% от общей суммы. Среди этих поступлений:

335,4 миллиарда гривен (7,89 миллиарда евро) было получено от займа ЕС в рамках механизма переходного финансирования и льготного долгосрочного займа ЕС Ukraine Facility.

124,1 миллиарда гривен (2,3 миллиарда СДР) поступило от Международного валютного фонда.

57,6 миллиарда гривен (1,1 миллиарда СДР) было получено от Правительства Канады.

54,93 миллиарда гривен (1,4 миллиарда долларов США) поступило от Всемирного банка для поддержки политики развития и обновления.

11,2 миллиарда гривен (297,0 миллиона долларов США) было получено от Всемирного банка в рамках финансирования проекта «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).

8,9 миллиарда гривен (229,4 миллиона долларов США) поступило от Всемирного банка в рамках финансирования «Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины» (ARIZE).

0,79 миллиарда гривен (20,0 миллиона долларов США) было получено от Всемирного банка в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

0,12 миллиарда гривен (3,0 миллиона евро) поступило от Всемирного банка в рамках проекта "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни".

0,12 миллиарда гривен (3,0 миллиона долларов США) было получено от Всемирного банка в рамках проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей».

Все внутренние ресурсы государственного бюджета, включая налоги, сборы и внутренние заимствования, используются для финансирования сектора безопасности и обороны.

Внешние привлечения от международных партнеров направляются на покрытие невоенных расходов, таких как социальная поддержка населения, здравоохранение, образование и другие критически важные гуманитарные потребности.

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