Державні запозичення до загального фонду бюджету склали 873,2 млрд грн: третина з них від ОВДП

Державні запозичення до загального фонду бюджету за січень – липень склали 873,2 мільярда гривень, з яких 279,2 мільярда гривень, або 32%, надійшло від розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Про це повідомляє Мінфін.

Із зовнішніх джерел було залучено 594,0 мільярда гривень, або 68% від загальної суми. Серед цих надходжень:

335,4 мільярда гривень (7,89 мільярда євро) було отримано від позики ЄС у рамках механізму перехідного фінансування та пільгової довгострокової позики ЄС Ukraine Facility.

124,1 мільярда гривень (2,3 мільярда СПЗ) надійшло від Міжнародного валютного фонду.

57,6 мільярда гривень (1,1 мільярда СПЗ) було отримано від Уряду Канади.

54,93 мільярда гривень (1,4 мільярда доларів США) надійшло від Світового банку для підтримки політики розвитку та відновлення.

11,2 мільярда гривень (297,0 мільйона доларів США) було отримано від Світового банку в рамках фінансування проекту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).

8,9 мільярда гривень (229,4 мільйона доларів США) надійшло від Світового банку в рамках фінансування «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARIZE).

0,79 мільярда гривень (20,0 мільйона доларів США) було отримано від Світового банку в рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».

0,12 мільярда гривень (3,0 мільйона євро) надійшло від Світового банку в рамках проекту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя».

0,12 мільярда гривень (3,0 мільйона доларів США) було отримано від Світового банку в рамках проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Зазначається, що всі внутрішні ресурси державного бюджету, включаючи податки, збори та внутрішні запозичення, використовуються для фінансування сектору безпеки та оборони.

Натомість зовнішні залучення від міжнародних партнерів спрямовуються на покриття невійськових видатків, таких як соціальна підтримка населення, охорона здоров’я, освіта та інші критично важливі гуманітарні потреби.

Джерело фото: ua.depositphotos.com