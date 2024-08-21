В МВФ поддерживают повышение налогов в Украине

В Международном валютном фонде уверены, что повышения налогов Украине не избежать, а прогресс в принятии налоговых изменений международные доноры воспримут как важный сигнал.

Об этом заявил Гэвин Грэй, глава миссии Международного валютного фонда в Украине, передает hromadske.

По его словам, кредиторы ожидают, что Украина выполнит свою часть работы и будет постепенно становиться самодостаточной и не будет нуждаться во внешнем финансировании.

"Мы заметили оживленную дискуссию в украинском обществе относительно тех налоговых изменений, которые предлагает правительство. Определенное увеличение налоговых ставок, к сожалению, нужно", — подчеркнул Грей.

По его убеждению, международная помощь, недавняя реструктуризация внешнего долга Украины частными кредиторами и налоговая реформа являются частью единого пакета необходимой финансовой политики.

Грей считает правильным намерения Правительства Украины по изменению налоговой политики.

"Очевидно, война будет продолжаться дольше и продолжится в следующем году. Это будет иметь свои последствия — бюджетные расходы будут расти, надежды на скорое восстановление придется отложить. Бюджеты на 2024 и 2025 годы должны учитывать долговую устойчивость страны. Большинство финансирования поступит извне, однако внутренний рынок тоже сыграть свою роль", — подчеркнул Грей.

Он добавил, что Украина потребует больше средств от западных партнеров в 2025 году, чем раньше считали аналитики МВФ.

США советуют начинать не с повышения налогов

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер считает, что для увеличения прибыли Украине следует начать с реформирования таможни и борьбы с серыми рынками, а не с повышения налогов.

"У вас есть доходы, которые вы не получаете и которые вы должны получить сегодня. Сосредоточимся сначала на этом", — сказала Прицкер.

Она отметила, что предлагала реформировать таможню через цифровизацию, что помогло бы избежать коррупции.

"На серых рынках сигарет, алкоголя или электроники, которая может быть продана на крупном рынке, также есть огромный источник прибыли. И поэтому мы поощряли украинское правительство сосредоточиться на этом в первую очередь", – пояснила спецпредставитель США.

Альтернативы нет: налоги в Украине скоро вырастут

Между тем, в Киеве активно обсуждают повышение налогов в Украине. Председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа заявила, что если этого не сделать, военные могут остаться без зарплат уже в конце сентября.

В целом в Украине из-за войны образовался самый большой бюджетный дефицит в мире. Расходы страны вдвое превосходят доходы. По словам министра финансов Сергея Марченко, в этом году дефицит бюджета составит чуть менее четверти ВВП, или 43,5 миллиарда долларов.

Чтобы найти дополнительные источники финансирования армии, власти вынуждены будут повысить основные налоги, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), военный сбор по зарплатам и акцизам, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, наполнение бюджета невозможно обеспечить, обходя основные налоги.

"Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в т.ч. НДС, военного сбора и акцизов", – подчеркнул нардеп.

Он признал, что война очень плохо влияет на экономику, но власти вынуждены будут поднять налоги, так как другого выхода не видят.

"Но есть ли другие варианты на столе? Нет, в альтернативе имущество или жизнь мы однозначно выбираем — жизнь", — заявил Гетманцев.

Delo.ua опросил бизнес из разных отраслей, инвесторов, ассоциации по предложенной модели повышения налогов и о результатах переговоров Совета предпринимателей с представителями правительства по этому поводу. Что они говорят о повышении налогов во время войны, читайте в материале.