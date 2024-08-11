Группа официальных кредиторов Украины поддержала условия реструктуризации долга по евробондам

Группа кредиторов Украины приветствует принципиальное соглашение, достигнутое между Украиной и специальным комитетом кредиторов по условиям реструктуризации долга по еврооблигациям.

Об этом сообщает Министерство финансов Канады, пишет "Интерфакс-Украина".

Облегчение долгового бремени

В заявлении Группы кредиторов говорится, что ее устраивает соглашение, подтвержденное сотрудниками МВФ как совместимое с целями обеспечения приемлемого уровня долга Украины в рамках программы расширенного финансирования EFF в соответствии с базовыми макроэкономическими рамками.

В релизе отмечается, что принцип сопоставимости схемы реструктуризации должен быть соблюден, когда Группа будет реструктурировать свой долг в 2027 году.

Кроме того, официальные кредиторы призвали владельцев еврооблигаций оперативно согласиться с предложением Украины по обмену на новые облигации в рамках реструктуризации.

Как говорится в заявлении Группы кредиторов, скорейшее осуществление обмена продемонстрирует существенную поддержку правительству и народу Украины и обеспечит значительное облегчение долгового бремени.

В релизе подчеркивают, что Группа кредиторов продолжит тесную координацию и оценку ситуации при поддержке МВФ и Всемирного банка.

Отметим, в Группу кредиторов Украины входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США. Наблюдателями в Группе являются Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Финляндия, Ирландия, Израиль, Италия, Корея, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

Украина официально начала реструктуризацию долга и запустила процесс обмена еврооблигаций

Как сообщалось, Украина 22 июля сообщила о достижении принципиальных договоренностей по реструктуризации долга по евробондам на сумму около $23 млрд со специальным комитетом владельцев этих евробондов.

Договоренности предполагают списание 37% долга с возможностью возобновления 12% в случае достижения определенного уровня ВВП в 2028 году.

Остальные долги будут оформлены новыми еврооблигациями с погашением в 2029-2036 годах, проценты по которым постепенно будут расти от 1,75% в ближайшие годы до 7,75% в конце срока обращения. За участие в таком обмене будет выплачено вознаграждение в размере 1,25% от суммы обмениваемых еврооблигаций.

9 августа Украина обнародовала на Лондонской фондовой бирже заявление о предложении обмена и запросе на согласие об изменении условий государственных еврооблигаций и облигаций, гарантированных государством, в частности для Укравтодора.

Согласно опубликованным условиям, заявки на участие в обмене принимаются до 27 августа включительно, результаты объявляются 28 августа, а 30 августа и в последующие пять дней проходят все расчеты.

Для того чтобы сделка состоялась, достаточно будет согласия 2/3 владельцев всех бумаг и, по меньшей мере, половины владельцев каждого из выпусков, при условии, что против такого соглашения будет меньше четверти владельцев каждого выпуска.