МВФ может снизить комиссии для крупных стран-должников: касается и Украины

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассматривает возможность пересмотра размера взимаемой с крупнейших стран-заемщиков комиссии, среди которых и Украина.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что дополнительные сборы начисляются для того, чтобы эти страны не просили больше денег, чем им отведено, и своевременно гасили свои кредиты по программам МВФ.

В Фонде заявляют, что эти комиссии являются необходимой частью его финансовой модели. Они препятствуют заимствованию слишком больших сумм и долгому погашению долгов. Заемщики утверждают, что дополнительные сборы истощают ресурсы, которые могли бы быть потрачены на продукты питания и здравоохранение, и становятся все более карательными, учитывая более быструю инфляцию и более высокие процентные ставки.

Высокие глобальные процентные ставки, особенно Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, означают, что общая ставка по некоторым кредитам от МВФ сейчас превышает 8%. Это вдвое больше, чем в пандемии Covid-19.

США, крупнейший акционер МВФ, сигнализировали о готовности пересмотреть размер сборов.

Окончательное решение о снижении дополнительных комиссий ожидается до конца текущего года.

Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ после последнего транша

После получения пятого транша от МВФ в размере 2,2 млрд долларов в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF) долг Украины перед МВФ вырос до 13,85 млрд долларов. Из этого следует, что Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ.

На протяжении многих лет самым большим должником перед МВФ остается Аргентина. В 2018 году стране была выделена максимальная за всю историю МВФ кредитная линия на 57 млрд долларов, однако вскоре она снова оказалась в тяжелом положении и обратилась к МВФ в 2022 году за еще одним кредитом в размере 44 млрд долларов. На сегодняшний день задолженность Аргентины перед МВФ составляет 40,94 млрд. долларов.

Долгое время вторым крупнейшим должником оставался Египет. Сейчас его долг перед МВФ составляет 13,59 млрд долларов, что на 0,26 млрд долларов меньше долга Украины.

Суммарно на троих крупнейших заемщиков МВФ приходится почти половина (46%) всех кредитов фонда. В общей сложности непогашенные кредиты перед фондом имеют 94 страны.

Общая сумма непогашенной задолженности перед МВФ на 4 июля 2024 года составила 150,44 млрд долларов.

Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ

Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму 15,6 млрд долларов.

Первый транш в размере 2,7 млрд долларов был выделен в начале апреля 2023 года, а второй, на 890 млн долларов, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере 900 млн. долларов Украина получила 14 декабря 2023 года.

В марте 2024 года после третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования Украина получила 880 миллионов долларов от Международного валютного фонда.

На 2024 год предусмотрено еще два транша по 1,3 млрд долларов в начале сентября и декабря.

На 2025 год намечено два транша: 912 млн долларов в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по 1,288 млрд долларов.

С начала действия программы Украина выполнила 21 структурный маяк МВФ, 14 из которых касаются фискальной политики и финансового сектора. Они включают законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики и управлению государственным долгом.

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