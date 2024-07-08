МВФ може знизити комісії для великих країн-боржників: стосується й України

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) розглядає можливість перегляду розміру комісії, що стягується з найбільших країн-позичальників, серед яких і Україна.

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Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що додаткові збори нараховуються для того, щоб ці країни не просили більше грошей, ніж їм відведено, та вчасно гасили свої кредити за програмами МВФ.

У Фонді заявляють, що ці комісії є необхідною частиною його фінансової моделі. Вони перешкоджають запозиченню надто великих сум та довгим погашенням боргів. Натомість позичальники стверджують, що додаткові збори виснажують ресурси, які могли б бути витрачені на продукти харчування та охорону здоров'я, і стають все більш каральними, враховуючи швидшу інфляцію та вищі відсоткові ставки.

Високі глобальні відсоткові ставки, особливо з боку Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку, означають, що загальна ставка за деякими кредитами від МВФ нині перевищує 8%. Це вдвічі більше, ніж до пандемії Covid-19.

США, найбільший акціонер МВФ, сигналізували про готовність переглянути розмір зборів.

Остаточне рішення щодо зниження додаткових комісій очікується до кінця поточного року.

Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ після останнього траншу

Після отримання п'ятого траншу від МВФ розміром 2,2 млрд доларів у межах чотирирічної програми розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF) борг України перед МВФ зріс до 13,85 млрд доларів. З цього виходить, що Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ.

Протягом багатьох років найбільшим боржником перед МВФ залишається Аргентина. У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на 57 млрд доларів, однак незабаром вона знову опинилася у важкому становищі й звернулася до МВФ у 2022 році за ще одним кредитом розміром 44 млрд доларів. На сьогоднішній день заборгованість Аргентини перед МВФ складає 40,94 млрд доларів.

Тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Нині його борг перед МВФ становить 13,59 млрд доларів, що на 0,26 млрд доларів менше за борг України.

Сумарно на трьох найбільших позичальників МВФ припадає майже половина (46%) усіх кредитів фонду. Загалом непогашені кредити перед фондом мають 94 країни.

Загальна сума непогашеної заборгованості перед МВФ станом на 4 липня 2024 року склала 150,44 млрд доларів.

Програма Механізму розширеного фінансування від МВФ

Нагадаємо, 31 березня 2023 року виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України на суму 15,6 млрд доларів.

Перший транш обсягом 2,7 млрд доларів було виділено на початку квітня 2023 року, а другий, на 890 млн доларів, Україна отримала в липні. Третій транш від МВФ у розмірі 900 млн доларів Україна отримала 14 грудня 2023 року.

У березні 2024 року після третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування Україна отримала 880 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду.

На 2024 рік передбачено ще два транші по 1,3 млрд доларів на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: 912 млн доларів на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по 1,288 млрд доларів.

Із початку дії програми Україна виконала 21 структурний маяк МВФ, 14 з яких стосуються фіскальної політики та фінансового сектору. Вони включають законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики та управління державним боргом.

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