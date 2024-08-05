Повышение налогов: неочевидные причины и очевидные последствия

На днях были озвучены нелестные цифры, что промышленная инфляция в Украине установила 30-летний рекорд – 14% в месяц. Итак, как эта промышленная инфляция повлияет на потребительскую инфляцию? Чего ждать потребителям, украинцам и когда будут ощутимы эти последствия.

Совершенно очевидно, что потребительская инфляция будет и дальше ускоряться.

Это предусматривал и Национальный банк – он планировал на конец года до 8% в год. И все выглядит так, что, на самом деле, цифра будет еще больше. Потому что накопились факторы, сдерживавшие рост цен.

Но что важно на мой взгляд. Во-первых, замечательно, что, наконец, мы стали обращать внимание больше на промышленную инфляцию, потому что раньше на государственном уровне преимущественно в качестве ключевого параметра для мониторинга был индекс спецпитательных цен. Но промышленные цены не менее важны, а иногда и более важны, особенно для такой структуры экономики, как в Украине.

Второе, хочу сказать, что Украина осталась импортозависимой. И если в потребительской корзине импорт занимает все же меньшую долю, то в производстве это существенная часть и, соответственно, тоже удорожает компоненты для украинских производителей. При этом экспорт растет существенно медленнее импорта. Это тоже формирует негативные ожидания.

Третье – природные факторы, которые повлияли на меньшую урожайность в этом году, в отличие от урожайного в прошлом году. Но также хочу отметить, что многие аграрии в этом году не развивались и меньше инвестировали в условный гектар.

Мы также отследили это по многим регионам и типам предприятий. В этом году аграрии использовали меньше средств защиты растений, меньше инвестиций в семена и сокращение площадей посевов. Прежде всего из-за заминирования, но также из-за экономических факторов.

Четвертое – загрузка производственных мощностей. До широкомасштабной агрессии загрузка производственных мощностей у нас была около 75%. К концу прошлого года этот показатель упал до 45% и держался в этом году. В июле из-за проблем с электричеством загруженность временно упала до 38%. Но есть негативные ожидания на зиму – это падение до 35%.

Меньшая загруженность мощностей – высшая себестоимость. Так работает эффект масштаба. Соответственно, все негативные последствия, в том числе с ценами и раскруткой инфляции промышленной.

И пятый фактор – дефицит рабочей силы. До широкомасштабной агрессии у нас было 92% заполненных вакансий в бизнесе, на нынешний момент 74%. А раз существенно упала заполненность – соответственно, инфляцию подталкивает рост цен на рабочую силу. И этот процесс будет только усиливаться.

Когда речь идет о восстановлении экономики, мы должны понимать, что на сегодняшний день есть ключевой приоритет – это расходы на оборону страны, на защиту государственности как таковой. Но нам нужно осознать, что обороноспособности, как собственно и государственности, без работающей экономики просто не будет. Это факт, который следует понять на всех уровнях государства.

Деньги на оборону

Если мы принимаем, что для обороны нужно дополнительные 500 миллиардов, то непопулярных решений нам не избежать. Другое дело – принять их таким образом, чтобы они были наименее разрушительны для экономики. Та модель, которая предлагается сейчас (а именно поднятие ставок налогов), для отечественной экономики очень болезненна. И к ней есть серьезные замечания.

Понятно, что на данном этапе, какая бы модель ни была принята, она будет предусматривать увеличение налогового давления. Также ясно, что увеличение налогового давления никак не может способствовать восстановлению экономики.

Более того – скорее всего, в такой модели, которая сейчас реализуется политической властью, налоговое давление с годами будет еще больше усиливаться. Но сейчас Украина почти полностью зависит от западных финансовых ресурсов и с годами их поступление будет уменьшаться.

Advanter Group вместе с другими ведущими аналитическими центрами Украины выпустили наше заявление о предложенном Кабмином законопроекте о поднятии налогов. Там мы отметили, что в целом этот законопроект и вся эта идея нуждается в очень детальной профессиональной дискуссии. Мы не поддерживаем подавляющее большинство предложенных там предложений. Зато есть альтернативные предложения.

У нас есть подробная аналитика, о которой сообщили Министерство финансов. Надеемся, что в ближайшее время будет развернута профессиональная дискуссия. Итак, на этот год предложены изменения с учетом всех факторов, которые мы можем смоделировать,

даст максимум 137 миллиардов увеличения налоговых поступлений.

На следующий год около 320 миллиардов вместо многих сотен, которые сейчас считает Министерство финансов. Ибо нужно учитывать эффект увеличения тенизации, уменьшения инвестиций, притормаживания бизнес-активности, усложнения ведения бизнес-деятельности.

И это касается, прежде всего такого предложенного налога, как налог с оборота.

Он противоречит и устоявшейся практике, и европейским нормам, и здравому смыслу построения бизнес-моделей, и выводам экономической науки. Такой подход приведет к усложнению администрирования со стороны самого государства – а значит, удорожание, а значит увеличение коррупции и тому подобное.

Давайте не забывать об основной идее, к которой мы должны направляться — а именно об экономическом росте, который в первую очередь позволяет получить большее поступление в государственный бюджет. «Меньше ставки налогов — больше налогооблагаемая база» — такая логика подтверждена опытом многих стран (в частности, очень показателен для нас опыт налоговой реформы Болгарии в 2010-х годах). А не те действия, которые сейчас выжимают условную корову бизнес, но не дают ему возможности на следующем этапе быть системным поставщиком большего объема финансовых ресурсов в виде налогов для наполнения государственного бюджета.

Нельзя убивать бизнес ради того, чтобы прямо сейчас получить эти 500 (на самом деле 130) миллиардов.

Но альтернатива есть. Даже несколько. И это альтернативы, которые дают увеличение возможных поступлений и сейчас, и в долгосрочной перспективе. Мы настаиваем на том, что если рассматривать увеличение налогов, то это должно касаться в первую очередь акцизов. В стратегической перспективе нужно переносить акцент в налогообложении на недвижимость и землю, но в условиях наведены порядок в реестрах.

Как временную меру можно говорить об увеличении НДС, наименее вредном для экономики. Но мы настаиваем на изменении администрирования НДС. В том числе на перезагрузке самой налоговой службы.

Среди наших требований также уменьшение давления на бизнес, соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс — декриминализация экономических преступлений, презумпция невиновности предпринимателя, передача экономического подследствия единому органу — БЭБ.

Наибольшим источником системного положительного эффекта для экономики радикальная реформа таможенной политики и таможенной службы. Таможенная реформа предложена и она уже год лежит в парламенте без движения.

Среди наших требований и экономическое бронирование, в конце концов, дающее по году от 165 до 200 миллиардов гривен дополнительных поступлений государственного бюджета.

Когда само государство пообещало, что не будет пересматривать налоги до конца войны, а теперь указывает на необходимость увеличения расходов и при этом предлагает такой разрушительный шаг для бизнеса, как повышение налогов, то мы должны знать, насколько эффективно оно использует имеющиеся ресурсы. В том числе на оборонные нужды.

Если государство уже идет на подобные серьезные изменения, на нарушение собственных обещаний, оно должно быть более открытым с обществом.