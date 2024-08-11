Украине не хватает $43 млрд на войну, — министр финансов

Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал западных партнеров ускорить выплату кредита в размере 50 миллиардов долларов, утверждая, что задержки с поставками оружия повлекли за собой огромный дефицит бюджета, заставляющий Киев искать дополнительные средства на финансирование армии.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Украине не хватит денег, чтобы выплатить зарплаты военным

По словам Марченко, задержка с передачей оружия, особенно из США, увеличила военные расходы на 12 миллиардов долларов.

Это означает, что в этом году дефицит бюджета составит чуть менее четверти ВВП или 43,5 миллиарда долларов.

Прямая военная помощь США в размере $27 млрд, одобренная Конгрессом в апреле этого года, продолжает поступать медленно, сказал Марченко. "Мы все еще ощущаем недостаток необходимого оружия, боеприпасов и снарядов", – добавил он.

Марченко отмечает, что "Украине не хватит денег, чтобы выплатить зарплаты военным", так как Киев был вынужден использовать средства на приобретение необходимого оружия и боеприпасов в начале 2024 года.

Западные союзники напрямую не финансируют зарплаты украинской армии, но отсутствие американского оружия и одновременно рост военных расходов означают, что Киеву придется финансировать войну, сокращая расходы, продавая государственные активы и повышая налоги.

Марченко призвал западных союзников ускорить выделение $50 миллиардов кредита Украине

Министр финансов отметил, что опасная финансовая ситуация в стране подчеркивает необходимость для США и других стран ускорить предоставление 50 миллиардов долларов, обещанного лидерами G7.

Напомним, 13 июня на саммите в Италии страны «Большой семерки» договорились о кредите для Украины на 50 миллиардов долларов под залог российских активов.

Помощь будет предоставлена в форме кредитов, которые Украина будет погашать за счет прибыли, полученной от заблокированных средств России. Ожидается, что это соглашение предоставит Украине критическую поддержку в среднесрочной перспективе и поможет покрыть ее потребности в финансировании до 2025 года и в последующий период.

Страны "Большой семерки" планируют завершить предоставление кредита в этом году и выплатить его за счет доходов, полученных от замороженных активов российского центрального банка на сумму 260 млрд евро, большинство из которых находится в бельгийском банке Euroclear. Союзники будут решать, как потратить $50 млрд, но украинские чиновники надеются, что, по крайней мере, часть из них выделят на вооружение.

"Украина находится в очень уязвимом положении", — заявил Марченко, добавив, что кредит в размере 50 миллиардов долларов был "волшебным решением", которое позволило бы стране закупить вооружение.

Где найти деньги

Поскольку приближаются президентские выборы в США, а кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп грозится прекратить помощь США Украине, Марченко выразил обеспокоенность по поводу задержек финансирования после летних каникул.

Министерство финансов Украины также должно подать бюджет на 2025 год до середины сентября.

"Мы не можем приостановить эту войну. Вы не можете прекратить борьбу. Нам нужны эти деньги. Так что если у вас недостаточно поддержки со стороны партнеров, вы попытаетесь выяснить, как найти эти деньги в собственных ресурсах", — сказал Марченко.

Пока правительство проводит реструктуризацию долга, приватизацию и планирует повысить налоги, чтобы покрыть дефицит бюджета, инвесторы считают, что Киев должен сделать больше для решения детенизации экономики страны.

"Украинское правительство должно признать масштабы теневой экономики и немедленно приступить к борьбе с ней", – сказал Энди Гундер, глава Американской торговой палаты в Украине.

Председатель парламентского комитета по налогообложению Даниил Гетманцев считает, что теневая экономика Украины может принести 12 миллиардов долларов.

В то же время украинское правительство предложило повысить военный налог с заработной платы с 1,5 до 5 процентов. Его также могут распространить на самозанятых лиц.

Некоторые экономисты считают, что повышение налогов неизбежно.

"Война очень дорогая"...Если внешней помощи не будет, это значит, что нужно искать эти ресурсы внутри страны", – сказал Юрий Городниченко, специалист по макроэкономической политике Украины из Калифорнийского университета в Беркли.

Общие расходы госбюджета на 2024 год составляют 3,355 трлн гривен, из них на оборону предусмотрено 1,685 трлн гривен.

Альтернативы нет: налоги в Украине скоро вырастут

Чтобы найти дополнительные источники финансирования армии, власти вынуждены будут повысить основные налоги, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), военный сбор по зарплатам и акцизам, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, наполнение бюджета невозможно обеспечить, обходя основные налоги.

"Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в т.ч. НДС, военного сбора и акцизов", – подчеркнул нардеп.

Он признал, что война очень плохо влияет на экономику, но власти вынуждены будут поднять налоги, так как другого выхода не видят.

"Но есть ли другие варианты на столе? Нет, в альтернативе имущество или жизнь мы однозначно выбираем — жизнь", — заявил Гетманцев.