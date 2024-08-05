Украина получила грант от США на сумму $3,9 млрд

В понедельник, 5 августа, Украина получила первые 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от Соединенных Штатов Америки через Всемирный банк.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он отметил, что эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета, таких как зарплаты учителей, медиков и спасателей, социальные пособия.

Шмигаль подчеркнул, что это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом, Украина в этом году получит от США 7,8 млрд долларов прямой бюджетной помощи, что позволит уверенно пройти этот финансовый период.

"Спасибо Соединенным Штатам и Всемирному банку за высокий уровень внимания и поддержки, которая укрепляет нашу устойчивость в противодействии варварской российской агрессии", — подчеркнул глава правительства.

Отметим, средства от США поступили через проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Соответствующее соглашение 1 августа подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Боб Сом.

Украина получила $23,1 млрд финансирования в 2024 году

По данным Минфина, по состоянию на 23 июля 2024 Украина привлекла $23,1 млрд финансирования в общий фонд государственного бюджета. Эта сумма состоит из грантов и ссуд от международных партнеров и является эквивалентом 911,8 млрд грн.

Наибольшими донорами стали:

Европейский Союз — $8,503 млн (гранты и ссуды). Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), исключая военные — $7,110 млн. Международный валютный фонд (МВФ) — $3,078 млн. Япония – $2,131 млн, из которых $1,408 млн в форме грантов. Канада — $1,471 млн.

Другие важные партнеры включают Великобританию, Норвегию, Всемирный банк, а также ряд других стран, оказывающих финансовую помощь.

В целом, с 2022 по 2024 годы Украина получила $73,573 млрд от международных партнеров, из которых на 2024 год приходится $16,020 млрд. Эти средства играют критически важную роль в обеспечении устойчивости государственного управления и финансовой стабильности страны.