Україна отримала перший транш з безповоротного гранту від США на суму $3,9 млрд

У понеділок, 5 серпня, Україна отримала перші 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту від Сполучених Штатів Америки через Світовий банк.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету таких, як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги.

Шмигаль підкреслив, що це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, що дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період.

"Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії", - наголосив очільник Уряду.

Зауважимо, кошти від США надійшли через проєкт “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). Відповідну угоду 1 серпня підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Боб Сом.

Україна отримала $23,1 млрд фінансування у 2024 році

За даними Мінфіну, станом на 23 липня 2024 року Україна залучила $23,1 млрд фінансування до загального фонду державного бюджету. Ця сума складається з грантів та позик від міжнародних партнерів і є еквівалентом 911,8 млрд грн.

Найбільшими донорами стали:

Європейський Союз — $8,503 млн (гранти та позики). Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), виключаючи військові — $7,110 млн. Міжнародний валютний фонд (МВФ) — $3,078 млн. Японія — $2,131 млн, з яких $1,408 млн у формі грантів. Канада — $1,471 млн.

Інші важливі партнери включають Велику Британію, Норвегію, Світовий банк, а також низку інших країн, які надають фінансову допомогу.

Загалом, з 2022 по 2024 роки, Україна отримала $73,573 млрд від міжнародних партнерів, з яких на 2024 рік припадає $16,020 млрд. Ці кошти відіграють критично важливу роль у забезпеченні стійкості державного управління та фінансової стабільності країни.