Світовий банк допомагатиме покращити ринок житла в Україні

7 червня Україна підписала меморандум із Світовим банком про взаєморозуміння, згідно з яким Світовий банк надаватиме підтримку державному та приватному секторам у покращенні ринку житла в країні.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Меморандум підписали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-президент Світового банку Антонелла Бассані та віце-президент Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсія Мора за онлайн-участі керівного операційного директора Світового банку Анни Б'єрде.

"Наше завдання — не лише відновити пошкоджене й зруйноване житло. Але й модернізувати загальну житлову політику відповідно до стандартів ЄС. Світовий банк надаватиме підтримку у спрощенні регулювання для початку нового будівництва та у покращенні захисту громадян, які купують нерухомість", - додав Шмигаль.

За його словами, уряд України співпрацюватиме зі Світовим банком також над створенням стимулів для приватних банків надавати доступні кредити українським сім'ям для придбання житла.

Під час зустрічі сторони також обговорили ситуацію в енергетичній сфері та допомогу в цьому напрямку. Прем'єр подякував Групі Світового банку за реалізацію спільних проєктів, зокрема PEACE, та допомогу в розробці Матриці реформ.

Співпраця зі Світовим банком має на меті вдосконалити законодавчу базу та створити сприятливі умови для розвитку житлового сектору в Україні відповідно до європейських норм.

Житло – найбільш постраждала категорія майна

Додамо, в березні цього року Кабмін та Світовий банк розпочали роботу над створенням дорожньої карти щодо створення Програми забезпечення українців доступним житлом. Ця програма має стати драйвером, як для зростання будівельної галузі, так і для економічного відновлення української економіки.

Зауважимо, внаслідок повномасштабної війни житло – найбільш постраждала категорія майна.

За оцінками KSE станом на січень 2024 року, прямі втрати у цьому секторі оцінюються у 58,9 млрд. доларів. Для порівняння – усі доходи державного бюджету України у цьому році оцінюються менш ніж у 43,5 млрд. доларів.

Зруйновано та пошкоджено понад 250 тисяч будівель. З них — 222 тисяч приватних будинків, понад 27 тисяч — багатоквартирних та 526 гуртожитків.

За 2023 рік збитки зросли на 4,8 млрд. доларів.

Для забезпечення українців доступним житлом, уряд працює над пільговими програмами "Оренда з правом викупу" та "Соціальна оренда".