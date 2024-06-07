Всемирный банк будет помогать улучшить рынок жилья в Украине

7 июня Украина подписала меморандум с Всемирным банком о взаимопонимании, согласно которому Всемирный банк будет оказывать поддержку государственному и частному секторам в улучшении жилищного рынка в стране.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Меморандум подписали премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани и вице-президент Международной финансовой корпорации Альфонсо Гарсия Мора по онлайн-участию управляющего операционного директора Всемирного банка Анны Бьерде.

"Наша задача — не только восстановить поврежденное и разрушенное жилье. Но и модернизировать общую жилищную политику в соответствии со стандартами ЕС. Всемирный банк будет оказывать поддержку в упрощении регулирования для начала нового строительства и улучшении защиты граждан, покупающих недвижимость", - добавил Шмыгаль.

По его словам, правительство Украины будет сотрудничать с Всемирным банком также по созданию стимулов для частных банков предоставлять доступные кредиты украинским семьям для приобретения жилья.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в энергетической сфере и помощь в этом направлении. Премьер поблагодарил Группу Всемирного банка за реализацию совместных проектов, в частности PEACE, и помощь в разработке Матрицы реформ.

Целью сотрудничества с Всемирным банком является усовершенствование законодательной базы и создание благоприятных условий для развития жилищного сектора в Украине в соответствии с европейскими нормами.

Жилье – наиболее пострадавшая категория имущества

В марте этого года Кабмин и Всемирный банк начали работу над созданием дорожной карты по созданию Программы обеспечения украинцев доступным жильем. Эта программа должна стать драйвером как для роста строительной отрасли, так и для экономического обновления украинской экономики.

Заметим, в результате полномасштабной войны жилье – наиболее пострадавшая категория имущества.

По оценкам KSE по состоянию на январь 2024 года, прямые потери в этом секторе оцениваются в 58,9 млрд. долларов. Для сравнения – все доходы государственного бюджета Украины в этом году оцениваются менее чем в 43,5 млрд долларов.

Разрушены и повреждены более 250 тысяч зданий. Из них — 222 тысячи частных домов, более 27 тысяч — многоквартирных и 526 общежитий.

За 2023 год убытки выросли на 4,8 млрд. долларов.

Для обеспечения украинцев доступным жильем правительство работает над льготными программами "Аренда с правом выкупа" и "Социальная аренда".