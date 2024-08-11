Україні не вистачає $ 43 млрд на війну, - міністр фінансів

Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав західних партнерів прискорити виплату кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів, стверджуючи, що затримки з поставками зброї спричинили величезний дефіцит бюджету, що змушує Київ шукати додаткові кошти на фінансування армії.

Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.

Україні не вистачатиме грошей, щоб виплатити зарплати військовим

За словами Марченко, затримки з передачею зброї, особливо зі США, збільшило військові витрати на 12 мільярдів доларів.

Це означає, що цього року дефіцит бюджету становитиме трохи менше чверті ВВП, або 43,5 мільярда доларів.

Пряма військова допомога США у розмірі $27 млрд, схвалена Конгресом у квітні цього року, продовжує надходити "повільно", сказав Марченко. "Ми все ще відчуваємо нестачу необхідної зброї, боєприпасів і снарядів", – додав він.

Марченко наголошує, що "Україні не вистачатиме грошей, щоб виплатити зарплати військовим", так як Київ був змушений використати кошти на придбання необхідної зброї та боєприпасів на початку 2024 року.

Західні союзники безпосередньо не фінансують зарплати українській армії, але відсутність американської зброї та одночасне зростання військових витрат означають, що Києву доведеться фінансувати війну, скорочуючи витрати, продаючи державні активи та підвищуючи податки.

Марченко закликав західних союзників прискорити виділення $50 мільярдів кредиту Україні

Міністр фінансів зауважив, що небезпечна фінансова ситуація в країні підкреслює необхідність для США та інших країн прискорити надання 50 мільярдів доларів, обіцяного лідерами G7.

Нагадаємо, 13 червня на саміті в Італії країни "Великої сімки" домовилися про кредит для України на 50 мільярдів доларів під заставу російських активів.

Допомога буде надана у формі кредитів, які Україна буде погашати за рахунок прибутку, отриманого від заблокованих коштів Росії. Очікується, що ця угода надасть Україні критичну підтримку в середньостроковій перспективі та допоможе покрити її потреби у фінансуванні до 2025 року та в наступний період.

Країни "Великої сімки" планують завершити надання кредиту цьогоріч та виплатити його за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів російського центрального банку на суму 260 млрд євро, більшість з яких знаходиться в бельгійському банку Euroclear. Союзники вирішуватимуть, як витратити $50 млрд, але українські урядовці сподіваються, що принаймні частину з них виділять на озброєння.

"Україна перебуває в дуже вразливому становищі", —заявив Марченко, додавши, що кредит у розмірі 50 мільярдів доларів був "чарівним рішенням", яке дало б змогу країні закупити озброєння.

Де знайти гроші

Оскільки наближаються президентські вибори в США, а кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп погрожує припинити допомогу США Україні, Марченко висловив занепокоєння щодо затримок фінансування після літніх канікул.

Міністерство фінансів України також має подати бюджет на 2025 рік до середини вересня.

"Ми не можемо призупинити цю війну. Ви не можете припинити боротьбу. Нам потрібні ці гроші. Тож якщо у вас недостатньо підтримки з боку партнерів, ви спробуєте з’ясувати, як знайти ці гроші у власних ресурсах", - сказав Марченко.

Як пише видання, поки уряд проводить реструктуризації боргу, приватизацію та планує підвищити податки, щоб покрити дефіцит бюджету, інвестори вважають, що Київ повинен зробити більше для вирішення детінізації економіки країни.

"Український уряд має визнати масштаби тіньової економіки та негайно розпочати боротьбу з нею", – сказав Енді Гундер, голова Американської торгової палати в Україні.

Голова парламентського комітету з питань оподаткування Данило Гетманцев вважає, що тіньова економіка України може принести 12 мільярдів доларів.

Натомість український уряд запропонував підвищити військовий податок із заробітної плати з 1,5 до 5 відсотків. Його також моуть поширити на самозайнятих осіб.

Деякі економісти вважають, що підвищення податків неминуче.

"Війна надзвичайно дорога"...Якщо зовнішньої допомоги не буде, це означає, що потрібно шукати ці ресурси всередині країни", – сказав Юрій Городніченко, фахівець з макроекономічної політики України з Каліфорнійського університету в Берклі.

Зауважимо, практично усі податки, які збирають в Україні, йдуть на військові цілі.Загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону передбачено 1,685 трлн гривень.

Альтернативи немає: податки в Україні незабаром зростуть

Щоб знайти додаткові джерела фінансування армії, влада змушена буде підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, наповнення бюджету неможливо забезпечити, оминаючи основні податки.

"Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, військового збору та акцизів", - підкреслив нардеп.

Він визнав, що війна дуже погано впливає на економіку, але влада вимушена буде підняти податки, так як іншого виходу не бачить.

"Але чи є інші варіанти на столі? Ні, у альтернативі майно або життя ми однозначно обираємо — життя", - заявив Гетманцев.