У МВФ підтримують підвищення податків в Україні

У Міжнародному валютному фонді переконані, що підвищення податків Україні не уникнути, а прогрес в ухваленні податкових змін міжнародні донори сприймуть як важливий сигнал.

Про це заявив Гевін Грей, голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні, передає hromadske.

За його словами, кредитори очікують, що Україна виконає свою частину роботи й поступово ставатиме самодостатньою і не потребуватиме зовнішнього фінансування.

"Ми помітили жваву дискусію в українському суспільстві щодо тих податкових змін, які пропонує уряд. Певне збільшення податкових ставок, на жаль, є потрібним", - підкреслив Грей.

На його переконання, міжнародна допомога, нещодавня реструктуризація зовнішнього боргу України приватними кредиторами та податкова реформа є частинами єдиного пакета необхідної фінансової політики.

Грей вважає правильним наміри Уряду України щодо зміни податкової політики.

"Очевидно, війна триватиме довше й продовжиться наступного року. Це матиме свої наслідки — бюджетні витрати ростимуть, сподівання на швидке відновлення доведеться відкласти. Бюджети на 2024 та 2025 роки повинні враховувати боргову стійкість країни. Більшість фінансування надійде ззовні, однак внутрішній ринок України теж має відіграти свою роль", - підкреслив Грей.

Він додав, що Україна потребуватиме більше коштів від західних партнерів у 2025 році, аніж раніше вважали аналітики МВФ.

США радять починати не з підвищення податків

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер вважає, що для збільшення прибутків Україні варто почати з реформування митниці і боротьби з сірими ринками, а не з підвищення податків.

"У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому", – сказала Пріцкер.

Вона зазначила, що пропонувала реформувати митницю через цифровізацію, що допомогло б уникнути корупції.

"На сірих ринках сигарет, алкоголю або електроніки, яка може бути продана на великому ринку, також є величезне джерело прибутку. І тому ми заохочували український уряд зосередитися на цьому в першу чергу", – пояснила спецпредставниця США.

Альтернативи немає: податки в Україні незабаром зростуть

Тим часом у Києві активно обговорюють підвищення податків в Україні. Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що якщо цього не зробити, військові можуть залишитися без зарплат уже наприкінці вересня.

Загалом в України через війну утворився найбільший бюджетний дефіцит у світі. Витрати країни вдвічі перевищують прибутки. За словами міністра фінансів Сергія Марченко, цього року дефіцит бюджету становитиме трохи менше чверті ВВП, або 43,5 мільярда доларів.

Щоб знайти додаткові джерела фінансування армії, влада змушена буде підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, наповнення бюджету неможливо забезпечити, оминаючи основні податки.

"Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, військового збору та акцизів", - підкреслив нардеп.

Він визнав, що війна дуже погано впливає на економіку, але влада вимушена буде підняти податки, так як іншого виходу не бачить.

"Але чи є інші варіанти на столі? Ні, у альтернативі майно або життя ми однозначно обираємо — життя", - заявив Гетманцев.

Delo.ua опитало бізнес із різних галузей, інвесторів, асоціації щодо запропонованої моделі підвищення податків та про результати переговорів Ради підприємців з представниками уряду щодо цього. Що вони говорять про підвищення податків під час війни, читайте у матеріалі.