Объемы кассовых операций банков Украины в 2025 году выросли на 6–9%

Объем кассовых операций банков вырос

В 2025 году объемы кассовых операций украинских банков показали рост: поступления наличных в кассы банков увеличились на 6,7% — до 3 009,1 млрд грн, а выдачи наличных выросли на 8,8% — до 3 115,8 млрд грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

Как отмечают эксперты, это связано с возобновлением экономической активности после падения в 2022 году, повышением заработных плат и социальных выплат, устойчивым потребительским спросом и замедлением инфляции.

В то же время частично рост выдачей наличных из касс банков, особенно в III–IV кварталах, объясняется усилением воздушных атак, разрушением энергетической и другой инфраструктуры и длительными отключениями электроэнергии, что заставляет граждан формировать запас наличных денег.

Наибольшие объемы выдачей наличных приходились на операции клиентов с использованием платежных карт (85,3%), приобретение иностранной валюты (5,1%) и подкрепление операторов почтовой связи (3,2%). Основными источниками поступлений были торговая выручка (31,6%), сделки клиентов с картами (25%), продажа иностранной валюты (15,3%) и выручка от услуг (13%).

Заметим, что объем кассовых операций украинских банков за январь – сентябрь 2025 года продолжает демонстрировать рост на фоне постепенного возобновления экономической активности в стране.

Автор:
Татьяна Гойденко