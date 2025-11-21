За девять месяцев наличное обращение банков Украины выросло на 7–10%

Объем кассовых операций украинских банков за январь – сентябрь 2025 продолжает демонстрировать рост на фоне постепенного возобновления экономической активности в стране.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национального банка.

Согласно официальным данным, общие поступления наличных денег в касс банков за девять месяцев достигли 2 198,5 млрд грн, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Выдача наличных из касс также увеличилась — на 10%, до 2 273,1 млрд грн.

Почему растут наличные обороты

В Нацбанке объясняют, что рост объемов поступления наличности обусловлен несколькими факторами. Во-первых, экономическая активность в стране продолжает восстанавливаться и часть ее операций традиционно проводится в наличной форме.

Во-вторых, на увеличение наличного обращения влияют повышение заработных плат и социальных выплат населению.

Кроме того, стабильный потребительский спрос на товары и услуги, замедление темпов инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке способствуют также наращиванию наличных потоков в кассах банков.

В то же время на увеличение выдачи наличных денег, особенно в III квартале, повлияли риски, связанные с интенсивностью российских атак, в том числе на энергетическую инфраструктуру. Это побуждает украинцев иметь дополнительный запас наличных денег на случай блекаутов.

На что банки выдают больше всего наличных денег

Структура расходов за девять месяцев 2025 выглядит так:

85% - операции клиентов с использованием платежных карт;

- операции клиентов с использованием платежных карт; 5,4% - покупка у населения иностранной валюты;

- покупка у населения иностранной валюты; 3,3% - подкрепление операторов почтовой связи.

Откуда поступает больше всего наличных денег

Основными источниками пополнения касс банков стали:

31,8% - торговая выручка;

- торговая выручка; 24,4% - операции с платежными картами;

- операции с платежными картами; 14,9% - поступления от продажи иностранной валюты;

- поступления от продажи иностранной валюты; 13,5% - выручка от предоставления услуг.

Добавим, по состоянию на 1 октября 2025 года находящаяся в обращении в Украине сумма наличных составила 890,1 млрд гривен. Это на 67,7 млрд грн (8,2%) больше, чем в начале года (822,4 млрд грн по состоянию на 1 января 2025 г.).