Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,40

42,30

EUR

49,10

48,90

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За девять месяцев наличное обращение банков Украины выросло на 7–10%

нбу
Нацбанк оштрафовал семь банков на более 205 млн грн / НБУ

Объем кассовых операций украинских банков за январь – сентябрь 2025 продолжает демонстрировать рост на фоне постепенного возобновления экономической активности в стране.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национального банка.

Согласно официальным данным, общие поступления наличных денег в касс банков за девять месяцев достигли 2 198,5 млрд грн, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Выдача наличных из касс также увеличилась — на 10%, до 2 273,1 млрд грн.

Почему растут наличные обороты

В Нацбанке объясняют, что рост объемов поступления наличности обусловлен несколькими факторами. Во-первых, экономическая активность в стране продолжает восстанавливаться и часть ее операций традиционно проводится в наличной форме.

Во-вторых, на увеличение наличного обращения влияют повышение заработных плат и социальных выплат населению.

Кроме того, стабильный потребительский спрос на товары и услуги, замедление темпов инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке способствуют также наращиванию наличных потоков в кассах банков.

Фото 2 — За девять месяцев наличное обращение банков Украины выросло на 7–10%

В то же время на увеличение выдачи наличных денег, особенно в III квартале, повлияли риски, связанные с интенсивностью российских атак, в том числе на энергетическую инфраструктуру. Это побуждает украинцев иметь дополнительный запас наличных денег на случай блекаутов.

На что банки выдают больше всего наличных денег

Структура расходов за девять месяцев 2025 выглядит так:

  • 85% - операции клиентов с использованием платежных карт;
  • 5,4% - покупка у населения иностранной валюты;
  • 3,3% - подкрепление операторов почтовой связи.

Откуда поступает больше всего наличных денег

Основными источниками пополнения касс банков стали:

  • 31,8% - торговая выручка;
  • 24,4% - операции с платежными картами;
  • 14,9% - поступления от продажи иностранной валюты;
  • 13,5% - выручка от предоставления услуг.

Добавим, по состоянию на 1 октября 2025 года находящаяся в обращении в Украине сумма наличных составила 890,1 млрд гривен. Это на 67,7 млрд грн (8,2%) больше, чем в начале года (822,4 млрд грн по состоянию на 1 января 2025 г.).

Автор:
Татьяна Гойденко