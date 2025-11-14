Запланована подія 2

НБУ предлагает обновить правила лицензирования сделок с наличными для компаний

НБУ
НБУ запускает обсуждение изменений в правила работы с наличными деньгами для юридических лиц / НБУ

Национальный банк Украины предлагает обновить порядок лицензирования юридических лиц для операций с наличными деньгами и утвердить новые требования к деловой репутации руководителей и владельцев существенного участия.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Изменения предполагают расширение критериев оценки репутации, установление бессрочных ограничений для лиц с сомнительной репутацией и уточнение правил для руководителей подразделений, работающих с наличными.

Проект постановления уже вынесен на общественное обсуждение.

Среди основных предложений:

  • расширение перечня признаков небезупречной деловой репутации физических лиц, связанных с профессиональной или хозяйственной деятельностью, заниманием должностей или владением существенным участием, в частности в коллекторских компаниях или юридических лицах, в отношении которых Национальный банк признал услуги или операции финансовыми или ограниченными платежными, и зафиксировал случаи деятельности;
  • установление бессрочного применения признаков небезупречной деловой репутации физических лиц, занимающих должности или имеющих существенное участие в учреждениях, а также признаков небезупречной деловой репутации юридических лиц, связанных с обладанием существенным участием;
  • уточнение требований по деловой репутации физических лиц в контексте их профессиональной деятельности;
  • определение критериев для руководителя обособленного подразделения юридического лица, где действует подразделение инкассации и подразделение по обработке и хранению наличных денег;
  • детализация требований по предоставлению анкетных данных о деловой репутации юридических и физических лиц;
  • урегулирование правил для лиц, исполняющих обязанности руководителя юридического лица, главного бухгалтера, руководителей обособленных подразделений, подразделений инкассации и обработки наличных денег.

С этой целью НБУ вынес на общественное обсуждение проект постановления Правления НБУ "Об утверждении изменений в Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на осуществление сделок с наличными деньгами и условия их деятельности".

Напомним, в августе НБУ планировал разрешить небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи совершать валютные операции. Это также относится к случаям, когда предоставляются услуги эквайринга платежных инструментов.

Автор:
Татьяна Гойденко