НБУ предлагает обновить правила лицензирования сделок с наличными для компаний
Национальный банк Украины предлагает обновить порядок лицензирования юридических лиц для операций с наличными деньгами и утвердить новые требования к деловой репутации руководителей и владельцев существенного участия.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.
Изменения предполагают расширение критериев оценки репутации, установление бессрочных ограничений для лиц с сомнительной репутацией и уточнение правил для руководителей подразделений, работающих с наличными.
Проект постановления уже вынесен на общественное обсуждение.
Среди основных предложений:
- расширение перечня признаков небезупречной деловой репутации физических лиц, связанных с профессиональной или хозяйственной деятельностью, заниманием должностей или владением существенным участием, в частности в коллекторских компаниях или юридических лицах, в отношении которых Национальный банк признал услуги или операции финансовыми или ограниченными платежными, и зафиксировал случаи деятельности;
- установление бессрочного применения признаков небезупречной деловой репутации физических лиц, занимающих должности или имеющих существенное участие в учреждениях, а также признаков небезупречной деловой репутации юридических лиц, связанных с обладанием существенным участием;
- уточнение требований по деловой репутации физических лиц в контексте их профессиональной деятельности;
- определение критериев для руководителя обособленного подразделения юридического лица, где действует подразделение инкассации и подразделение по обработке и хранению наличных денег;
- детализация требований по предоставлению анкетных данных о деловой репутации юридических и физических лиц;
- урегулирование правил для лиц, исполняющих обязанности руководителя юридического лица, главного бухгалтера, руководителей обособленных подразделений, подразделений инкассации и обработки наличных денег.
С этой целью НБУ вынес на общественное обсуждение проект постановления Правления НБУ "Об утверждении изменений в Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на осуществление сделок с наличными деньгами и условия их деятельности".
Напомним, в августе НБУ планировал разрешить небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи совершать валютные операции. Это также относится к случаям, когда предоставляются услуги эквайринга платежных инструментов.