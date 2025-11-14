НБУ пропонує оновити правила ліцензування операцій з готівкою для компаній

Національний банк України пропонує оновити порядок ліцензування юридичних осіб для операцій з готівкою та затвердити нові вимоги до ділової репутації керівників і власників істотної участі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Зміни передбачають розширення критеріїв оцінки репутації, встановлення безстрокових обмежень для осіб із сумнівною репутацією та уточнення правил для керівників підрозділів, що працюють із готівкою.

Проєкт постанови вже винесено на громадське обговорення.

Серед основних пропозицій:

розширення переліку ознак небездоганної ділової репутації фізичних осіб, пов’язаних із професійною чи господарською діяльністю, обійманням посад або володінням істотною участю, зокрема в колекторських компаніях або юридичних особах, щодо яких Національний банк визнав послуги чи операції фінансовими або обмеженими платіжними, та зафіксував випадки безліцензійної діяльності;

встановлення безстрокового застосування ознак небездоганної ділової репутації фізичних осіб, що займають посади або мають істотну участь в установах, а також ознак небездоганної ділової репутації юридичних осіб, пов’язаних із володінням істотною участю;

уточнення вимог щодо ділової репутації фізичних осіб у контексті їх професійної діяльності;

визначення критеріїв для керівника відокремленого підрозділу юридичної особи, де діє підрозділ інкасації та підрозділ з обробки й зберігання готівки;

деталізація вимог щодо надання анкетних даних про ділову репутацію юридичних та фізичних осіб;

врегулювання правил для осіб, що виконують обов’язки керівника юридичної особи, головного бухгалтера, керівників відокремлених підрозділів, підрозділів інкасації та обробки готівки.

З цією метою НБУ виніс на громадське обговорення проєкт постанови Правління НБУ "Про затвердження змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови їхньої діяльності".

Нагадаємо, у серпні НБУ планував дозволити небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв’язку здійснювати валютні операції. Це також стосується випадків, коли надаються послуги еквайрингу платіжних інструментів.