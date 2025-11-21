За дев’ять місяців готівковий обіг банків України зріс на 7–10%

Обсяг касових операцій українських банків за січень – вересень 2025 року продовжує демонструвати зростання на тлі поступового відновлення економічної активності в країні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національного банку.

Згідно з офіційними даними, загальні надходження готівки до кас банків за дев’ять місяців сягнули 2 198,5 млрд грн, що на 7,8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Видача готівки з кас також збільшилася — на 10%, до 2 273,1 млрд грн.

Чому зростають готівкові обороти

У Нацбанку пояснюють, що зростання обсягів надходження готівки зумовлене кількома факторами. По-перше, економічна активність в країні продовжує відновлюватися, і частина її операцій традиційно проводиться у готівковій формі.

По-друге, на збільшення готівкового обігу впливають підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню.

Крім того, стабільний споживчий попит на товари та послуги, сповільнення темпів інфляції та стійка ситуація на валютному ринку також сприяють нарощенню готівкових потоків у касах банків.

Водночас на збільшення видачі готівки, особливо у III кварталі, вплинули ризики, пов’язані з інтенсивністю російських атак, зокрема на енергетичну інфраструктуру. Це спонукає українців мати додатковий запас готівки на випадок блекаутів.

На що банки видають найбільше готівки

Структура видатків за дев’ять місяців 2025 року виглядає так:

85% — операції клієнтів з використанням платіжних карток;

— операції клієнтів з використанням платіжних карток; 5,4% — купівля в населення іноземної валюти;

— купівля в населення іноземної валюти; 3,3% — підкріплення операторів поштового зв’язку.

Звідки надходить найбільше готівки

Основними джерелами поповнення кас банків стали:

31,8% — торговельна виручка;

— торговельна виручка; 24,4% — операції з платіжними картками;

— операції з платіжними картками; 14,9% — надходження від продажу іноземної валюти;

— надходження від продажу іноземної валюти; 13,5% — виручка від надання послуг.

Додамо, станом на 1 жовтня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 890,1 млрд гривень. Це на 67,7 млрд грн (8,2%) більше, ніж на початку року (822,4 млрд грн станом на 1 січня 2025 року).