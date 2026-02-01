Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,14

43,00

EUR

51,43

51,20

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Обсяги касових операцій банків України у 2025 році зросли на 6–9%

курс гривні курс валют
Обсяг касових операцій банків зріс

У 2025 році обсяги касових операцій українських банків показали зростання: надходження готівки до кас банків збільшилися на 6,7% — до 3 009,1 млрд грн, а видачі готівки зросли на 8,8% — до 3 115,8 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Як зазначають експерти, це пов’язано з відновленням економічної активності після падіння у 2022 році, підвищенням заробітних плат та соціальних виплат, стійким споживчим попитом та сповільненням інфляції.

Водночас частково зростання видач готівки з кас банків, особливо у III–IV кварталах, пояснюється посиленням повітряних атак, руйнуванням енергетичної та іншої інфраструктури та тривалими відключеннями електроенергії, що змушує громадян формувати запас готівки.

Фото 2 — Обсяги касових операцій банків України у 2025 році зросли на 6–9%

Найбільші обсяги видач готівки припадали на операції клієнтів із використанням платіжних карток (85,3%), придбання іноземної валюти (5,1%) та підкріплення операторів поштового зв’язку (3,2%). Основними джерелами надходжень були торговельна виручка (31,6%), операції клієнтів з картками (25%), продаж іноземної валюти (15,3%) та виручка від послуг (13%).

Зауважимо, обсяг касових операцій українських банків за січень – вересень 2025 року продовжує демонструвати зростання на тлі поступового відновлення економічної активності в країні.

Автор:
Тетяна Гойденко