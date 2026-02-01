Обсяги касових операцій банків України у 2025 році зросли на 6–9%

У 2025 році обсяги касових операцій українських банків показали зростання: надходження готівки до кас банків збільшилися на 6,7% — до 3 009,1 млрд грн, а видачі готівки зросли на 8,8% — до 3 115,8 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Як зазначають експерти, це пов’язано з відновленням економічної активності після падіння у 2022 році, підвищенням заробітних плат та соціальних виплат, стійким споживчим попитом та сповільненням інфляції.

Водночас частково зростання видач готівки з кас банків, особливо у III–IV кварталах, пояснюється посиленням повітряних атак, руйнуванням енергетичної та іншої інфраструктури та тривалими відключеннями електроенергії, що змушує громадян формувати запас готівки.

Найбільші обсяги видач готівки припадали на операції клієнтів із використанням платіжних карток (85,3%), придбання іноземної валюти (5,1%) та підкріплення операторів поштового зв’язку (3,2%). Основними джерелами надходжень були торговельна виручка (31,6%), операції клієнтів з картками (25%), продаж іноземної валюти (15,3%) та виручка від послуг (13%).

Зауважимо, обсяг касових операцій українських банків за січень – вересень 2025 року продовжує демонструвати зростання на тлі поступового відновлення економічної активності в країні.