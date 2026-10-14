У Києві атаковані всі три міські ТЕЦ – Корецький

14 жовтня вночі та вранці Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі. Ціллю російської балістики були обʼєкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. У столиці атаковані всі три міські теплоелектроцентралі (ТЕЦ).

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, також російські війська завдали удару по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів.

Корецький зауважив, що енергетики й рятувальники від самого ранку працюють на місцях нічної атаки. Триває гасіння пожеж і розбір завалів. Фахівці вже почали першочергові відновлювальні роботи на атакованих обʼєктах.

Очільник уряду додав, що у пʼяти областях були атаковані залізничні обʼєкти. Завдяки завчасній евакуації ніхто не постраждав. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Зауважимо, в столиці є 3 основні теплоелектроцентралі (ТЕЦ): Київська ТЕЦ-5, Київська ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ (ТЕЦ-4).

Нагадаємо, що балістичний обстріл почався ще ввечері минулого дня. Тоді вже вдруге вибухи пролунали ще до оголошення повітряної тривоги — радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що попередження від партнерів про удар не було, передає «Українська правда».

Президент Володимир Зеленський казав, що основною мішенню цієї атаки столична ТЕЦ-4 — один з основних енергообʼєктів Києва. Ракети виявили вже на підльоті до міста.

Зранку 14 жовтня у Києві почались перебої зі світлом після нічного балістичного удару. Знеструмлення зафіксовано в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та частині Голосіївського районів.

Внаслідок атаки РФ у столиці загинули три людини.

За даними Міністерства енергетики, 14 жовтня частина споживачів у місті Києві та Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Хмельницькій і Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.