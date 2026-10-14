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Після атаки на енергооб'єкти знеструмлені сім областей та Київ: в окремих регіонах діють графіки відключення світла

лінії електропередач
Через обстріли РФ без електропостачання залишилися споживачі у 7 областях

14 жовтня вночі та вранці Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі. Під атакою опинилися електростанції, об’єкти систем передачі та розподілу електроенергії в Києві, Київській області та на Харківщині.

Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 14 жовтня.

Він зауважив, що внаслідок цілеспрямованих атак частина споживачів у місті Києві та Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Хмельницькій і Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

За словами заступника міністра, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.  

Щодо застосування обмежень

У Міненерго повідомили, що 14 жовтня внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Відключення світла в Україні 

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:

  • обстріли енергооб’єктів з боку Росії:
  • аварії в мережах:
  • планові ремонти в мережах:
  • стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

Попри те, що у частині регіонів України знову вимикають світло, експерти наголошують, що поки не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.

Автор:
Світлана Манько

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